James Rodríguez manifestó que le había dicho a Campaz que anotaría un gol en el partido, cuando entró. Luis Díaz fue la gran figura de Colombia. Foto: Juan Antonio Sánchez

Jaminton Campaz anotó el tercer gol de la Selección Colombia y festejó en el estadio Azteca. Foto: Juan Antonio Sánchez

Daniel Muñoz no solo aportó en ataque. También lució bien en defensa. Foto: Juan Antonio Sánchez

El extremo guajiro Luis Díaz anotó el segundo tanto del seleccionado colombiano. Con esta anotación llegó a 23 celebraciones con el equipo nacional.Foto: Juan Antonio Sánchez

El futbolista colombiano Dávinson Sánchez se destacó en defensa. Foto: Juan Antonio Sánchez

El lateral antioqueño Daniel Muñoz anotó el primer gol del partido en el estadio Azteca de México. Foto: Juan Antonio Sánchez

bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Colombia, venció 3-1 a Uzbekistán en su debut mundialista en Norteamérica

17 de junio de 2026

2026-06-17 23:27:19

Así se vivió la fiesta en el Azteca, el seleccionado colombiano se ubica primero en el Grupo K, en el que está con Portugal y Congo.Foto: Juan Antonio Sánchez