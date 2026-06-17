Colombia se ahoga en cultivos ilícitos: el mapa que muestra cómo el auge de la cocaína alimenta la expansión de los grupos armados

Diez años después de la firma del acuerdo de paz con las Farc, Colombia enfrenta una paradoja que inquieta a expertos, exnegociadores y comunidades rurales: mientras la principal guerrilla del continente dejó las armas, la producción de cocaína alcanzó niveles históricos y los grupos armados ilegales se multiplicaron.
Al menos así lo revela un informe del prestigioso diario financiero Financial Times, que, a partir de un análisis y de testimonios de comunidades indígenas en Cauca, concluyó que desde 2019, y tras el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una nueva generación de grupos armados ha ocupado gran parte del territorio y se ha dedicado principalmente a la producción de cocaína con fines económicos, más que a las ideas marxistas que motivaron su creación en el pasado.