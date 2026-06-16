Lamine Yamal y Haaland se rindieron ante el legado de James Rodríguez en los mundiales: “Fue increíble”

El impacto de James Rodríguez en la Copa del Mundo de 2014 sigue resonando en la élite del fútbol internacional, sobre todo en aquellos jugadores que ahora en Norteamérica 2026 van a jugar su primera cita orbital, por lo que sueñan con hacer una presentación como la del 10 cafetero. Le puede interesar: Así juega la Selección de Uzbekistán, el desconocido rival que tendrá Colombia en su debut en Norteamérica Doce años después de aquella actuación que lo consagró como el máximo goleador del torneo en Brasil, dos de las principales estrellas de la actualidad, el español Lamine Yamal y el noruego Erling Haaland, manifestaron públicamente su admiración por lo realizado por el volante de la Selección Colombia.

James fue la figura y goleador del Mundial de Brasil 2014. FOTO: Tomada de redes sociales @jamesdrodriguez

El recuerdo de infancia de Lamine Yamal: un golazo vs. Uruguay

Para Lamine Yamal, quien se encuentra disputando su primera Copa del Mundo con España, las acciones de James Rodríguez en territorio sudamericano forman parte de su memoria inicial como espectador de este deporte. El atacante español de 18 años de edad rememoró de forma precisa las sensaciones que le dejó aquel campeonato cuando apenas era un niño. “El primer recuerdo que tengo es en 2014, hay muchos momentos como el golazo de James a Uruguay, la lesión de Neymar, cuando Alemania gana a Brasil. Cuando Götze marcó el gol, estaba cenando con mi madre, tenía 7 años y me acuerdo de todo ese Mundial porque fue el primero que viví”, comentó recientemente el jugador antes de empezar de debutar con España en declaraciones para Fifa TV.

La admiración de Erling Haaland por James

Por su parte, Erling Haaland coincidió en señalar la trascendencia de la participación del mediocampista colombiano en la cita de 2014, siendo uno de los jugadores más importantes y revelación durante ese torneo. Puede leer: Néstor Lorenzo pide cabeza fría antes del debut: “Los mundiales nos están demostrando que no hay equipos pequeños” El delantero noruego de 25 años de edad, que también vive su debut en una cita mundialista, la cual fue ante la selección de Irak en la que marcó dos goles, calificó el nivel mostrado por Rodríguez como un suceso fuera de lo común. “Recuerdo en 2014 cuando James fue increíble”, dijo de manera categórica el atacante en una entrevista concedida a la cadena internacional ESPN antes de su debut mundialista de este martes 16 de junio.

James Rodríguez: una inspiración para las nuevas figuras

La huella dejada por el futbolista colombiano no solo genera nostalgia, sino que sirve como referente directo para las aspiraciones de los nuevos talentos que buscan consolidar su propia historia en el torneo más importante del planeta. Haaland manifestó que el desempeño de figuras como el volante cucuteño establece la meta de lo que desea alcanzar con su representativo nacional en esta competencia.