Lamine Yamal y Haaland se rindieron ante el legado de James Rodríguez en los mundiales: “Fue increíble”

El impacto de James Rodríguez en la Copa del Mundo de 2014 sigue resonando en la élite del fútbol internacional, sobre todo en aquellos jugadores que ahora en Norteamérica 2026 van a jugar su primera cita orbital, por lo que sueñan con hacer una presentación como la del 10 cafetero.
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Doce años después de aquella actuación que lo consagró como el máximo goleador del torneo en Brasil, dos de las principales estrellas de la actualidad, el español Lamine Yamal y el noruego Erling Haaland, manifestaron públicamente su admiración por lo realizado por el volante de la Selección Colombia.