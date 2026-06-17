Extranjero falsamente acusado de abuso a menores demandará a la Nación por trino de Petro

El jurista Fabio Humar, representante legal del ciudadano estadounidense capturado y posteriormente liberado tras ser falsamente acusado de abuso sexual infantil en Bogotá, anunció que estudia iniciar acciones legales contra la Nación debido a los mensajes publicados por el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales.

El abogado confirmó esta decisión en entrevista con la revista Semana, quien explicó que su cliente le ha solicitado evaluar todas las vías jurídicas posibles para reparar el daño causado por las afirmaciones del mandatario, quien juzgó al extranjero antes de que se demostrara su inocencia.

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Una vez se hizo viral el supuesto abuso del menor, a través de su cuenta de X el presidente Gustavo Petro calificó al ciudadano originario de Texas como un “pedófilo estadounidense” y lo vinculó con sectores de la ultraderecha de su país.

En su mensaje original, el cual fue borrado posteriormente, el mandatario afirmó: “Aquí se muestra la doble moral y la manipulación del electorado. Mientras una parte del electorado se mueve hacia las derechas extremas pensando que son defensores de la familia, resulta que muchos de la fracción ultraconservadora son pedófilos”.

Aunque el jefe de Estado se retractó días después admitiendo que, tras los informes de Medicina Legal, el ciudadano aparentemente no había abusado de los menores, el abogado Humar calificó ante el medio mencionado como “lamentable” que un presidente utilice su cuenta, la más poderosa del país, para juzgar a una persona y vulnerar su presunción de inocencia.