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Extranjero falsamente acusado de abuso a menores demandará a la Nación por trino de Petro

Así lo confirmó su abogado, quien destacó que también implica a quienes replicaron el mensaje del presidente en X.

  • El abogado del ciudadano extranjero anunció acciones legales contra la Nación y funcionarios públicos que replicaron mensaje de Petro en redes sociales. Fotos: redes sociales y Colprensa
    El abogado del ciudadano extranjero anunció acciones legales contra la Nación y funcionarios públicos que replicaron mensaje de Petro en redes sociales. Fotos: redes sociales y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

17 de junio de 2026
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El jurista Fabio Humar, representante legal del ciudadano estadounidense capturado y posteriormente liberado tras ser falsamente acusado de abuso sexual infantil en Bogotá, anunció que estudia iniciar acciones legales contra la Nación debido a los mensajes publicados por el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales.

El abogado confirmó esta decisión en entrevista con la revista Semana, quien explicó que su cliente le ha solicitado evaluar todas las vías jurídicas posibles para reparar el daño causado por las afirmaciones del mandatario, quien juzgó al extranjero antes de que se demostrara su inocencia.

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Una vez se hizo viral el supuesto abuso del menor, a través de su cuenta de X el presidente Gustavo Petro calificó al ciudadano originario de Texas como un “pedófilo estadounidense” y lo vinculó con sectores de la ultraderecha de su país.

En su mensaje original, el cual fue borrado posteriormente, el mandatario afirmó: “Aquí se muestra la doble moral y la manipulación del electorado. Mientras una parte del electorado se mueve hacia las derechas extremas pensando que son defensores de la familia, resulta que muchos de la fracción ultraconservadora son pedófilos”.

Aunque el jefe de Estado se retractó días después admitiendo que, tras los informes de Medicina Legal, el ciudadano aparentemente no había abusado de los menores, el abogado Humar calificó ante el medio mencionado como “lamentable” que un presidente utilice su cuenta, la más poderosa del país, para juzgar a una persona y vulnerar su presunción de inocencia.

Además de la posible demanda contra el Estado por responsabilidad patrimonial, el ciudadano estadounidense emprenderá las siguientes acciones legales contra aquellos funcionarios que replicaron el mensaje original del presidente en redes sociales.

El incidente que originó la falsa acusación ocurrió en un apartamento al norte de Bogotá, donde el hombre de 36 años y su esposa se encontraban adelantando un proceso de adopción de tres hermanos, avalado por un juez y conocido por el ICBF.

Lo que los vecinos interpretaron como un abuso fue, en realidad, un intento del padre adoptivo por tranquilizar a uno de los menores, de 7 años, quien sufría un ataque de ira por una disputa con sus hermanos por un juguete. Las pruebas forenses de Medicina Legal confirmaron que no existió ninguna agresión o acto abusivo contra el niño.

Siga leyendo: Estadounidense falsamente acusado de abuso contra menores en Bogotá demandará a vecinos que grabaron video viral

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