Vendía cerebros y rostros por internet: condenaron a 8 años de cárcel a exgerente de la morgue de Harvard por traficar restos humanos

El exgerente del depósito de cadáveres de la prestigiosa Harvard Medical School fue condenado a ocho años de prisión por robar y vender restos humanos donados para la investigación científica, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Cedric Lodge, de 58 años, se declaró culpable en mayo de traficar con restos humanos robados, que incluían órganos internos, cerebros, piel, manos, rostros y cabezas disecadas, entre 2018 y, al menos, marzo de 2020.
Harvard lo despidió de la universidad en mayo de 2023.