Vendía cerebros y rostros por internet: condenaron a 8 años de cárcel a exgerente de la morgue de Harvard por traficar restos humanos

El exgerente del depósito de cadáveres de la prestigiosa Harvard Medical School fue condenado a ocho años de prisión por robar y vender restos humanos donados para la investigación científica, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Cedric Lodge, de 58 años, se declaró culpable en mayo de traficar con restos humanos robados, que incluían órganos internos, cerebros, piel, manos, rostros y cabezas disecadas, entre 2018 y, al menos, marzo de 2020. Harvard lo despidió de la universidad en mayo de 2023.

Lodge y su esposa, Denise, trasladaban los restos humanos desde la escuela de medicina, cerca de Boston, hasta su domicilio en Goffstown (Nueva Hampshire), así como a otros lugares en Massachusetts y Pensilvania. Luego los enviaban a compradores en otros estados “sin el conocimiento ni el permiso de su empleador, del donante o de la familia del donante”, según los investigadores. Puede leer: Así fue el recorrido internacional de Zulma Guzmán antes de ser capturada en Londres, ¿sí estaba huyendo de la justicia? A veces, Lodge permitía a los compradores “entrar a la morgue... y examinar los cadáveres para elegir qué comprar”, dijo la fiscalía. Denise Lodge, de 65 años, fue condenada a un año de prisión, informó el Departamento de Justicia en un comunicado. “La sentencia de hoy es otro paso adelante para garantizar que quienes planearon y ejecutaron este crimen atroz sean llevados ante la justicia”, declaró Wayne A. Jacobs, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Filadelfia. El Departamento de Justicia indicó que muchos de los restos humanos vendidos por Lodge fueron posteriormente revendidos con fines de lucro.

Varios de esos compradores ya han sido condenados a prisión o están a la espera de sentencia, según el comunicado. La acusación dice que una de las señaladas compradoras, Katrina Maclean envió piel humana a Joshua Taylor para que la “curtiera” para crear cuero, informó el diario Boston Globe. Otro acusado presuntamente robó restos de una morgue de Arkansas en la que trabajaba, incluidos los cadáveres de dos bebés nacidos muertos que debían ser incinerados y devueltos a sus familias. Puede leer: ¿De dónde provienen los recursos de Harvard, la universidad más rica de los Estados Unidos amenazada por Trump? Otros dos acusados supuestamente compraron y vendieron restos entre sí, intercambiando más de 100.000 dólares en pagos en línea. “El tráfico de restos humanos robados a través del Servicio Postal de Estados Unidos es un acto inquietante que victimiza a familias ya de luto, a la vez que crea una situación potencialmente peligrosa para los empleados y clientes del Servicio Postal”, declaró Christopher Nielsen, inspector a cargo de la División de Filadelfia del Servicio de Inspección Postal.

