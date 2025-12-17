Así fue el recorrido internacional de Zulma Guzmán antes de ser capturada en Londres, ¿sí estaba huyendo de la justicia?

La principal señalada por la Fiscalía en el caso de envenenamiento con talio a dos menores de edad a través de unas frambuesas ya fue capturada en Londres, Inglaterra. Zulma Guzmán Castro fue rescatada del río Támesis. Así lo revelaron medios británicos como The Daily Mail y The Sun, quienes confirmaron que la empresaria no se encuentra con lesiones que pongan en riesgo su vida. Lea también: ¡Atención! Capturan en Londres a Zulma Guzmán, señalada de envenenamiento con talio, ¿por qué estaba en un río? Estos medios también confirmaron el recorrido que la empresaria tuvo antes de ingresar a territorio británico, donde, tras tener circular roja de la Interpol, Guzmán Castro fue capturada por las autoridades tras ser hallada cerca al puente de Battersa, sobre el río Támesis.

La mujer ingresó a Inglaterra el pasado 11 de noviembre. La empresaria llegó a ese país luego de haber estado en España, Brasil y Argentina, por lo que aún queda el interrogante a las autoridades si efectivamente el paso por estas naciones era una forma de huir de la justicia colombiana o cuál sería otro motivo de la mujer para viajar por estos territorios. Ante el ingreso de la colombiana a territorio inglés, según prensa de ese país, el Tribunal de Westminster emitió una orden de captura en su contra, por lo que una vez esté estable de salud, tendrá que comparecer en una audiencia para ser extraditada a Colombia.

Guzmán Castro es la principal señalada por la Fiscalía General de la Nación de la muerte por envenenamiento de Emilia Forero e Inés de Bedout, quienes tenían rastros de talio en su cuerpo luego de ingerir unas frambuesas que fueron enviadas a través de un domicilio en abril. Siga leyendo: Zulma Guzmán reconoció haber puesto un GPS en el carro del padre de una de las niñas envenenadas; esto dijo Para el ente acusador, la descripción del repartidor, quien afirmó que el “regalo” lo había enviado “la mujer de pelo rojo”, el monitoreo que se le hizo a la entrega y una relación extramatrimonial entre Zulma Guzmán y Juan de Bedout, padre de una de las fallecidas, son las principales pistas para direccionar el caso contra la empresaria. La muerte de las menores ocurrieron entre el 4 al 9 de abril. Zulma Guzmán salió de Colombia el 13 de abril rumbo a Argentina con el objetivo, según ella, de cursar una maestría. Desde ese momento, pese al requerimiento de la justicia, la mujer no ha vuelto al país.

Bloque de preguntas y respuestas