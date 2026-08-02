Ceuta, bajo presión: 72 muertos y 60.000 cruces en la mayor crisis migratoria entre España y Marruecos

Al menos 72 personas murieron intentando entrar a Ceuta desde Marruecos durante una oleada migratoria sin precedentes en este enclave español del norte de África, vigilado por la policía y el ejército. La mayoría de las aproximadamente 60.000 personas que irrumpieron en Ceuta han regresado a Marruecos.
“El último dato que tenemos es 72”, dijo a los periodistas el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, al ser preguntado por el número de fallecidos. El balance anterior era de 67 muertos.
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