¿Podría Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, testificar contra Nicolás Maduro?

Ovidio Guzmán López, hijo del célebre narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable en julio de 2025 ante una corte federal en Chicago por cargos de narcotráfico. Conocido como “El Ratón”, fue capturado en México y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2023.
Este hombre de 35 años es señalado junto con su hermano Joaquín Guzmán López y sus medios hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar como uno de los líderes de “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa, designado por el gobierno de Estados Unidos —durante la actual administración de Donald Trump— como organización terrorista global.
Lea también: ¿Qué revelará Ovidio? La colaboración del hijo del “Chapo” con EE. UU. que podría poner en jaque a la política mexicana
La próxima audiencia de Ovidio está fijada para este 9 de enero de 2026 en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, la cual tiene como objetivo precisar la fecha de sentencia y confirmar la aceptación de culpabilidad.