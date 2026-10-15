Chile logra clonar su primer caballo, ¿podrán hacerlo con humanos?

Chile consiguió su primera clonación exitosa de un caballo con el nacimiento de Capacidad 1, una cría genéticamente idéntica a una yegua de polo de alto valor deportivo. El animal nació el 26 de septiembre en la región de O’Higgins, después de una gestación de casi un año, gracias al trabajo de investigadores de la Universidad de Concepción y especialistas del Centro de Reproducción Equina Los Abedules.
El proyecto fue liderado por los científicos cubanos Fidel Ovidio Castro y Lleretny Rodríguez, académicos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y fundadores de la empresa Vi-Embryos. Ambos llevan 22 años en Chile y acumulan experiencia en técnicas de reproducción asistida y clonación animal.
El logro representa un avance para la biotecnología reproductiva del país, pero también pone sobre la mesa preguntas sobre los alcances de esta tecnología. Rodríguez considera que, desde el punto de vista biológico y técnico, clonar seres humanos no sería necesariamente complicado. A su juicio, la principal barrera está en las restricciones éticas.