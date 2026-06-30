La voz de Celia Cruz fue recreada con inteligencia artificial: así canta ahora la “Reina de la Salsa”

Más de dos décadas después de su muerte, la voz de Celia Cruz volverá a escucharse gracias a la inteligencia artificial. La cantante cubana se convirtió en una de las primeras artistas latinas cuya voz fue recreada mediante esta tecnología como parte de un proyecto que busca preservar su legado y acercarlo a las nuevas generaciones. Lea: Salud de Lionel Richie preocupa a EE.UU: ¿fin de la edad de oro de Motown? La iniciativa, según explicó Omer Pardillo, albacea y representante de la llamada “Reina de la Salsa”, tendrá un uso estrictamente controlado y solo se aplicará en proyectos que estén alineados con los valores y la trayectoria de la artista, fallecida en 2003. Pardillo aseguró que la voz generada con inteligencia artificial ya fue creada y registrada. Sin embargo, explicó que no estará disponible para uso libre y que cada propuesta será evaluada antes de recibir autorización. “No es que todo el mundo va a tener acceso y coger la voz de Celia y hacer lo que quieran, no. Esto es un proceso muy limitado”, afirmó.

El representante explicó que uno de los principales objetivos es mantener vigente el impacto cultural de la cantante sin perder el control sobre la manera en que se utiliza su voz e imagen. “El propósito es que la voz de Celia y el legado se mantengan relevantes y accesibles para futuras generaciones”, señaló y también aseguró que cada iniciativa pasa por un análisis previo para determinar si respeta la esencia de la artista. “Tengo que tener mucho cuidado porque no quiero tampoco que la voz de Celia se utilice para cosas que ella no hubiese querido. Siempre cuando voy a empezar un proyecto lo pienso tres veces y pienso: ‘¿Le hubiera gustado a ella o no le hubiera gustado?’”, explicó. El desarrollo de la tecnología estuvo a cargo de ElevenLabs, una de las plataformas de IA más avanzada del mundo especializada en la generación, clonación y edición de voz, la cual anteriormente recreó la voz de la poeta estadounidense Maya Angelou. De acuerdo con Pardillo, conocer ese trabajo contribuyó a disipar las dudas que tenía sobre el uso de la inteligencia artificial para este tipo de iniciativas.

Aunque la tecnología permite reproducir la voz de Celia Cruz tanto en español como en inglés, el proyecto estará enfocado principalmente en contenidos en español. El representante indicó que solo contempla “algunas pequeñas cosas en inglés” siempre que respeten la autenticidad de la cantante. Entre las aplicaciones previstas se encuentran narraciones de libros y materiales educativos, siempre bajo el criterio de proteger el pensamiento y el legado de la artista. Pardillo reconoció que una de sus mayores preocupaciones era evitar que terceros pudieran utilizar la voz de Celia Cruz para difundir mensajes o asociarla con personas o causas que ella nunca habría respaldado. “El mayor miedo era que todo el mundo tuviera acceso y que mañana yo me encontrara la voz de Celia hablando con algún personaje que ella nunca hubiese querido. Eso no pasa”, concluyó. Le puede interesar: ¿La IA resucitó a Stan Lee? Anuncian nuevos proyectos del mítico escritor de cómics

Famosos que ya tienen versiones de sus voces hechas con inteligencia artificial

A finales de 2025, los actores Matthew McConaughey y Michael Caine también se unieron a esta compañía para crear réplicas de sus voces mediante IA. En el caso del protagonista de Interestelar, su primer proyecto consistió en generar una versión en español de su boletín informativo Lyrics of Livin con su propia voz. Por su parte, Caine lanzó este mes un audiolibro de La Odisea narrado con la versión creada mediante IA de su voz.