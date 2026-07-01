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EE. UU. designó como organización terrorista al grupo criminal ecuatoriano Chone Killers

El grupo criminal es una facción que se separó de Los Choneros, en 2020, uno de los más temidos de Ecuador. Esta medida de la administración de Donald Trump permite mano libre a la hora de atacarlos.

  • La administración del presidente estadounidense Donald Trump designó como organización terrorista a Chone Killers. FOTO: Colprensa
    La administración del presidente estadounidense Donald Trump designó como organización terrorista a Chone Killers. FOTO: Colprensa
Agencia AFP
hace 2 horas
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Estados Unidos anunció el miércoles que designó como organización terrorista extranjera al grupo criminal ecuatoriano Chone Killers, una facción que se separó de los Choneros en 2020.

Chone Killers “ha llevado a cabo numerosos ataques (...) incluidos asesinatos de alto perfil de autoridades públicas” explicó un comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio. Los grupos ecuatorianos Los Choneros y Los Lobos fueron declarados organizaciones terroristas extranjeras en septiembre del año pasado.

“La Administración Trump, en asociación con Ecuador y el presidente Daniel Noboa, seguirá protegiendo nuestro hemisferio manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpiendo las fuentes de ingresos”, aseguró el comunicado.

Tras el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, Estados Unidos dio un paso significativo en el combate al crimen organizado, al designar como organizaciones “narcoterroristas” a más de una decena de grupos o cárteles en América Latina, en México, Colombia, Brasil o Ecuador.

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Coordinar la lucha contra el crimen

Esa designación, según la interpretación jurídica del gobierno Trump, permite mano libre a la hora de atacar a los grupos o a sus líderes, sea donde sea. Washington empezó por atacar militarmente a lanchas de presuntos narcos en el Caribe, y luego en el Pacífico, a partir del 2 de septiembre pasado.

Esas acciones, que provocaron alarma de gobiernos progresistas en la región, han causado como mínimo 215 muertos, según un recuento de la AFP. Organizaciones de defensa de los derechos humanos y jurídicas han denunciado esos ataques con misiles, que no suelen dejar supervivientes, como una violación flagrante del derecho internacional.

El pasado 12 de junio el Pentágono atacó la guarida del líder de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, Niño Guerrero, que murió en la operación.

El ataque contó con la colaboración del gobierno venezolano, a cargo de la presidenta interina Delcy Rodríguez, con el que se han estrechado enormemente los lazos tras la operación de captura y extracción del país de Nicolás Maduro.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, es uno de los fieles aliados de Trump en la región, y ya ha visitado Estados Unidos en varias ocasiones para coordinar la lucha contra el crimen organizado. Las tropas extranjeras que participen en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador gozarán de inmunidad, según un decreto que emitió Noboa hace 12 días.

Por el territorio ecuatoriano transita un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga. El narcotráfico convirtió al país en uno de los más violentos de Latinoamérica, con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según Insight Crime.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Estados Unidos declaró a Chone Killers como organización terrorista extranjera?
El gobierno estadounidense señaló que Chone Killers ha participado en múltiples ataques violentos, incluidos asesinatos de alto perfil contra autoridades públicas. La designación busca fortalecer las herramientas legales y operativas para combatir a la organización.
¿Quiénes son los Chone Killers y cuál es su origen?
Chone Killers es una organización criminal ecuatoriana que surgió en 2020 tras separarse de Los Choneros, uno de los grupos delictivos más poderosos de Ecuador. Desde entonces ha sido vinculada a actividades relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico.
¿Qué implica que Chone Killers sea considerado una organización terrorista por Estados Unidos?
La designación permite al gobierno estadounidense aplicar medidas más amplias contra la organización, como sanciones y operaciones dirigidas contra sus integrantes y fuentes de financiación, dentro de la interpretación jurídica adoptada por esa administración.
¿Qué relación existe entre Estados Unidos y el gobierno de Daniel Noboa en la lucha contra el crimen organizado?
La administración estadounidense afirmó que mantiene una cooperación estrecha con el presidente Daniel Noboa para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales que operan en Ecuador.
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