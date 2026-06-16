Tras la caída del “Niño Guerrero”, estos son los nombres de los delincuentes que suenan para liderar el Tren de Aragua

La muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, ocurrida en un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad de Estados Unidos y Venezuela en el estado Bolívar, se reabre el debate sobre quién asumirá el control del Tren de Aragua, organización criminal nacida en la cárcel de Tocorón y que durante la última década extendió sus operaciones a países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, Estados Unidos y España. Mientras las autoridades estadounidenses lo identificaban como líder y fundador del grupo, expertos consideran que su ausencia podría tener efectos distintos debido a la evolución de la estructura hacia una red transnacional. Lea más: Quién era el “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, el hombre que valía 5 millones de dólares El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió la operación en la que fue dado de baja Guerrero Flores como un ataque “rápido y letal”. El fallecimiento del líder del Tren de Aragua se produjo después de años en los que permaneció prófugo y tras haber consolidado, según distintos análisis, una organización con presencia fuera del territorio venezolano. El Gobierno estadounidense declaró al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera a comienzos de 2025 y desde entonces ha intensificado las acciones contra presuntos integrantes de la estructura. Sin embargo, algunos analistas consideran que la muerte de su máximo dirigente tendría principalmente un efecto simbólico. “Creo que prácticamente no hay ningún efecto sobre el Tren de Aragua. Creo que tiene un enorme valor simbólico. Él era el rostro más visible, realmente el único rostro visible del Tren de Aragua”, dijo Jeremy McDermott, codirector de Insight Crime, al referirse al impacto de la caída de Guerrero Flores.

El futuro del Tren de Aragua sigue sin una sucesión clara tras la caída de su fundador. FOTO: Redes sociales.

Los posibles sucesores dentro de la organización

Antes de la muerte de “Niño Guerrero”, las autoridades estadounidenses ya tenían identificados a varios integrantes de la cúpula del Tren de Aragua. En julio de 2024, el Departamento de Estado anunció recompensas por información que permitiera capturar o condenar a algunos de sus principales dirigentes. Los nombres señalados en la línea de sucesión incluyen: 1. Yohan José Guerrero, alias “Johan Petrica”: identificado por Insight Crime y por el Departamento de Estado de Estados Unidos como cofundador del Tren de Aragua y cercano a “Niño Guerrero”. Durante los últimos años habría dirigido el Sindicato de Las Claritas, una estructura vinculada a la minería ilegal de oro en el sur del estado Bolívar, cerca de las fronteras con Brasil y Guyana. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 4 millones de dólares por información que permita su captura y señala que tuvo un papel relevante en la consolidación de la presencia del grupo en esa zona minera. “Las minas cercanas a Las Claritas contienen los mayores yacimientos de oro de Venezuela y los cuartos más grandes del mundo. En poco tiempo, ‘Petrica’ logró hacerse con el control total de la zona para el Tren de Aragua”, dice el Departamento de Estado. En entrevista con La FM, Luis Isquiel, profesor de criminología y abogado penalista, indicó que aún no existe una certeza sobre quién tomará el mando de la organización. “Todavía no hay una respuesta cierta”, señaló. No obstante, mencionó que uno de los posibles sucesores sería “alias Joan Petrica”, quien controlaba actividades del grupo en Bolívar.

Estados Unidos ofrece hasta US$4 millones por información que permita capturar a Johan Petrica. FOTO: Departamento de Estado de EE.UU.

2. Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias “Giovanny” o “El Viejo”: es considerado por las autoridades estadounidenses otra de las figuras centrales dentro del Tren de Aragua. En 2025 se convirtió en el primer presunto miembro de la organización en ingresar a la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI. El FBI sostiene que enfrenta cargos relacionados con apoyo material a una organización terrorista extranjera y conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos. Según la información oficial, podría encontrarse en Venezuela o Colombia. De acuerdo con reportes citados por medios internacionales, las autoridades de Colombia y Estados Unidos también lo vinculan con la coordinación de actividades del grupo en Bogotá, donde la organización habría establecido alianzas con bandas locales.

Giovanni Mosquera Serrano, alias El Viejo, figura en la lista de los más buscados del FBI. FOTO: FBI.

3. Larry Amaury Álvarez, alias “Larry Changa”: señalado como cofundador del Tren de Aragua, también figuró en los programas de recompensa de Estados Unidos. No obstante, fue capturado en Colombia en julio de 2024 y permanece detenido, lo que reduce su posibilidad de asumir un papel de liderazgo activo dentro de la organización. No se pierda: “Los enviaremos al infierno”: Trump muestra el video del bombardeo que mató al máximo jefe del Tren de Aragua

El impacto de la muerte de “Niño Guerrero” en la estructura criminal