Roce diplomático entre Bélgica y Estados Unidos por bodega llena de productos anticonceptivos y abortivos listos para ser destruidos

Bélgica sigue instando a Estados Unidos a “evitar el desperdicio” que supondría la destrucción de un stock de anticonceptivos femeninos que se encuentra actualmente en su territorio y que inicialmente estaba destinado a países africanos.

“Seguimos abogando enérgicamente por la vía diplomática para evitar el desperdicio”, declaró el viernes a AFP el ministro belga de Relaciones Exteriores, Maxime Prévot.

La administración estadounidense, propietaria de este stock almacenado en el norte de Bélgica, indicó a mediados de julio su intención de destruirlo, lo que provocó una protesta generalizada entre las ONG y las asociaciones feministas.

Un portavoz del Departamento de Estado había explicado que se tomó la decisión de “destruir determinados productos anticonceptivos abortivos procedentes de contratos de la USAID de la era Biden que fueron rescindidos”.