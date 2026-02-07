Sebastián Molano y Fernando Gaviria hicieron el 1-2 en la etapa inicial del Tour de Omán

Tienen 31 años de edad, pero poseen una perseverancia admirable ante los obstáculos y una ambición intacta para continuar haciendo la diferencia ante los mejores velocistas del pelotón mundial de ciclismo.

Ellos son los colombianos Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) y Fernando Gaviria (Caja Rural), quienes este sábado, como en otras ocasiones, volvieron a sorprender con su potencia en el sprint final para hacer el 1-2 en la primera etapa del Tour de Omán, de 170.9 kilómetros de recorrido entre Ministry of Tourism y Bimmah Sink Hole.

En la carrera que hace parte del UCI Asia Tour, Molano logró su primera victoria del año, la 28 como profesional, luego de un embalaje largo, en el que impuso un tiempo de 4 horas, 24 minutos y 54 segundos. De esta manera, Sebas suma diez años consecutivos logrando por lo menos un triundo en cada temporada.

Detrás de él arribó Gaviria, quien vive un nuevo desafío en su carrera deportiva, ahora en un elenco Proteam, de la segunda división del pedalismo luego de salir del Movistar, que es World Tour. Tercero entró el belga Gerben Thijssen (Alpecin-Premier Tech).

Juan Sebastián, quien desde la pretemporada con su equipo se ha mostrado rápido, como lo dejó ver en sus redes sociales con desafíos ante otros compañeros, cerró de manera brillante el buen trabajo de sus demás colegas, entre ellos su último lanzador, el portugués Rui Oliveira.

“Era importante para mí conseguir esta victoria. Significa mucho. El pasado agosto tuve que terminar la temporada antes de tiempo por problemas de rodilla, así que después de cinco meses sin competir y dos sin montar en bicicleta, esta victoria es aún más dulce”, confesó Molano, en declaraciones a su escuadra.

El último triunfo del corredor que nació en Paipa y que cuando retorna a Colombia se dirige a San Antonio de Pereira (Rionegro) donde ya vive su familia, había sido el 18 de mayo de 2025, en el Tour de Hungría.