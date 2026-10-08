Iban a desconectar a Christa Pike por “muerte cerebral” tras sobrevivir a dos inyecciones letales, pero volvió a despertar

Una vez más, la condenada a muerte que sobrevivió a su ejecución en Estados Unidos burló a la muerte. Esta vez, estaba a punto de ser desconectada de los aparatos de soporte vital cuando mostró signos de reanimación, informó su abogado en la noche del miércoles, 7 de octubre. Una semana después de que Christa Pike sobreviviera a la inyección letal, el estado de Texas llevó a cabo la ejecución de un hombre de 46 años utilizando el mismo método. Contra todo pronóstico, Pike, de 50 años, sobrevivió a dos dosis de pentobarbital el miércoles pasado, en un penal de Tennessee. En contexto: “Viva y roncando”: Christa Pike, la condenada a muerte que sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennessee La mujer quedó en estado crítico y fue trasladada a un hospital. Ahora puede hablar y sabe identificarse: “El lunes por la noche entendíamos que Christa estaba con muerte cerebral y que el soporte vital sería retirado al día siguiente”, dijo su abogado Randy Spivey a los periodistas. “Pero el martes, para sorpresa de todos, Christa se despertó y empezó a hablar”, explicó. Cuando era adolescente, Pike secuestró y torturó hasta la muerte a una compañera, con la complicidad de su pareja. Fue juzgada y condenada a muerte en 1996, una pena que tardó tres décadas en ser ejecutada, tras largas apelaciones. Ahora está esposada a la cama, a la espera de su suerte: “Habla de forma limitada”, dijo otra abogada, Luke Ihnen, en una audiencia judicial: “El personal médico ha pedido que se le retiren las esposas y se les ha denegado esa solicitud”, dijo Ihnen. Lea más: ¿Por qué Christa Pike sobrevivió a la ejecución de la pena de muerte? Un anestesiólogo contratado por los abogados de Pike como perito antes de su ejecución dijo a la BBC que ya no estaba conectada al respirador. No tiene “ningún recuerdo, creo, del intento de ejecución”, señaló Joel Zivot. Los abogados pidieron al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmute la condena de Pike por cadena perpetua.

Otra ejecución con inyección letal en Texas tras el caso de Christa Pike

El tribunal ordenó a las autoridades penitenciarias estatales que preserven todas las pruebas relacionadas con la ejecución fallida, incluidos suministros médicos, desechos y grabaciones de audio y video. Lo ocurrido reavivó el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos. El gobernador suspendió las ejecuciones en Tennessee a la espera de una investigación independiente. El jefe del sistema penitenciario del estado dimitió. El departamento de Correcciones de Tennessee, encargado de las prisiones para adultos, sostiene que siguió el protocolo. Texas llevó a cabo una ejecución por inyección letal el 7 de octubre por la noche, la primera en Estados Unidos desde lo ocurrido con Pike. Le puede interesar: Caso Christa Pike: fallida ejecución en Tennessee reaviva llamados para abolir la pena de muerte por el crimen de 1995 Jamaal Howard fue condenado a muerte por matar a un dependiente de una tienda durante un robo en el año 2000. Sus abogados trataron de aplazar su ejecución, citando el caso de Pike, pero fue declarado muerto a las 20H03 hora local (01H03 GMT del jueves). “Lo siento por lo que pasó, desearía que algún día pudieran aprender a perdonarme”, dijo Howard antes de morir.

Christa Pike, la primera condenada a muerte en sobrevivir a una ejecución en Estados Unidos