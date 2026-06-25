La fortuna de Elon Musk equivale a más de 80 millones de años de salario de un trabajador argentino

La fortuna de Elon Musk ya no entra en las referencias habituales de la economía real. Según el Bloomberg Billionaires Index, el empresario acumula un patrimonio de US$1,32 billones, una cifra que lo convierte en el primer trillonario de la historia. Para poner esa magnitud en perspectiva, el diario argentino Clarín elaboró un cálculo basado en el salario promedio de ese país, que permite dimensionar una riqueza que desafía cualquier comparación convencional: harían falta más de 80 millones de años de trabajo para igualarla, siempre que no se gastara un solo peso del ingreso.

El salto más reciente en la fortuna de Musk se aceleró el 12 de junio de 2026, cuando SpaceX debutó en la Bolsa de Nueva York con una valuación cercana a US$ 1,77 billones, en la mayor oferta pública inicial de la historia. La mayor parte del patrimonio del empresario está compuesta por participaciones accionarias en SpaceX y Tesla, y no por dinero líquido. Aun así, la cifra ya supera el PIB anual de la mayoría de los países del mundo. Musk ya era la persona más rica del planeta desde 2021, cuando desplazó a Jeff Bezos, y desde entonces su patrimonio no dejó de expandirse.

El cálculo argentino

Para estimar cuántos años de trabajo necesitaría un argentino promedio para reunir una suma equivalente, se tomó como referencia el último dato oficial de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que en abril de 2026 se ubicó en $1.837.609 mensuales, según el Ministerio de Trabajo.

Con el aguinaldo incluido, ese ingreso anual asciende a $23.888.921. Convertido al dólar oficial —que por estos días está en $1.460 en el Banco Nación—, el salario equivale a unos US$16.362 al año. La cuenta es directa: si se divide la fortuna estimada de Musk, US$1.320.000.000.000, por ese ingreso anual, el resultado supera los 80 millones de años de trabajo ininterrumpido, suponiendo además que el trabajador pudiera ahorrar el 100% de su sueldo y no tuviera ningún gasto. La comparación adquiere una dimensión todavía más gráfica con un dato histórico: los dinosaurios se extinguieron hace unos 66 millones de años. Es decir, el tiempo que necesitaría un trabajador argentino promedio para reunir una fortuna equivalente a la de Musk supera incluso esa escala geológica, y por varios millones de años.