La fortuna de Elon Musk equivale a más de 80 millones de años de salario de un trabajador argentino

La fortuna de Elon Musk ya no entra en las referencias habituales de la economía real. Según el Bloomberg Billionaires Index, el empresario acumula un patrimonio de US$1,32 billones, una cifra que lo convierte en el primer trillonario de la historia.
Para poner esa magnitud en perspectiva, el diario argentino Clarín elaboró un cálculo basado en el salario promedio de ese país, que permite dimensionar una riqueza que desafía cualquier comparación convencional: harían falta más de 80 millones de años de trabajo para igualarla, siempre que no se gastara un solo peso del ingreso.