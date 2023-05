Un colegio de Paraguay decidió enseñarles a sus alumnos las labores básicas del hogar como lavar, planchar, barrer y cocinar. La institución aseguró que estas habilidades serán útiles a los alumnos en algún momento de la vida.

“Sinceramente, no sabía planchar porque mi mamá tenía miedo de que me quemara. Con toda responsabilidad, la profe me enseñó y aprendí. Esto me dejó superfeliz. Ahora soy yo quien plancha el uniforme, la ropa y todo lo que necesito día a día”, señaló Romy Fiorella Centurión de sexto grado.

La institución autora de la iniciativa es el colegio Sembrador Ciudad Este. En su página de Facebook, el centro educativo comparte imágenes de los procesos de enseñanza de estas habilidades con sus niños.

“Esto me sirvió mucho para cuando esté grande y viva solo, si es que vivo solo. No es que me guste mucho estas cosas, pero tampoco me molesta. Si mi mamá me pide para ayudar, voy a aceptar”, dijo, por su parte, Mauricio Sautu de 13 años.

Estas actividades académicas se hicieron virales en redes sociales. Las directivas del plantel aseguraron que su objetivo no es limitar a los estudiantes a roles específicos, sino proporcionarles una educación integral.

De acuerdo con el colegio, en sus instalaciones también se les enseña gimnasia, mantenimiento de computadores.