Entre abrazos, lágrimas y palabras de aliento; conocidos, amigos y familiares de la docente cucuteña Sandra Milena Ramírez se reunían después de la eucaristía que le hicieron el domingo, en el barrio Belén, como signo de apoyo y acompañamiento frente a la situación que están viviendo sus seres queridos, tras su asesinato.

Unidos en oración, la mamá, el hermano y el hijo de Sandra, se abrazaban como muestra de que juntos, a pesar de lo sucedido, permanecían unidos.

Ramírez, de 43 años, fue hallada sin vida el pasado sábado 13 de enero en el apartamento que compartía con su pareja. La mujer trabajaba en una tienda de un centro comercial de la localidad de Sliema y ese día no llegó a realizar sus labores. “La llamamos una y otra vez porque no era propio de ella llegar tarde”, expresó Karl Micallef, su jefe, para el diario local Times of Malta.