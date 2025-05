La oferta formaba parte de una iniciativa anunciada por Trump por medio de la cual, según el mandatario, los migrantes indocumentados que decidieran regresar a sus países de origen mediante la aplicación móvil CBP Home recibirían una compensación monetaria como parte de una estrategia para reducir los costos asociados a las deportaciones forzadas.

“Este bono por deportación ahorrará a los contribuyentes estadounidenses miles y miles de millones de dólares”, declaró Trump al presentar el programa. “Les pagaremos a cada uno una cierta cantidad de dinero y les conseguiremos un excelente vuelo de regreso a su lugar de origen”, agregó.

Pero para Julián, la promesa no se ha cumplido.

En entrevista con Univisión, contó que en abril recibió correos de las autoridades migratorias estadounidenses advirtiendo sobre las consecuencias de permanecer en el país. “Decían que si no salía automáticamente, por cada día me iban a cobrar 988 dólares”, explicó. Además, pesaba sobre él una orden de expulsión emitida por un juez.

Con miedo a operativos y sanciones, Julián decidió usar la app CBP Home para iniciar su proceso de retorno voluntario. “Me ofrecieron un vuelo para el 16 de mayo. Yo le pregunté a la chica qué beneficios tenía por la autodeportación. Me dijo: ‘Aparte del vuelo, el Gobierno está ofreciendo un beneficio económico de 1.000 dólares y la posibilidad de que usted pueda volver a Estados Unidos sin ningún problema’”.

Sin embargo, al llegar a Colombia no recibió el pago prometido. “Estoy esperando a que me digan si sí me van a pagar o no. Yo creo que 1.000 dólares a cualquier persona le van a servir”, dijo Julián.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había indicado que el pago se entregaría “una vez confirmado su regreso a su país de origen a través de la aplicación”, pero no ha habido más información oficial sobre retrasos o problemas en el desembolso de estos fondos.

Mientras tanto, el presidente Trump ha advertido que los migrantes que permanezcan ilegalmente en el país se enfrentarán a severas sanciones: “pena de cárcel considerable, enormes sanciones económicas, confiscación de bienes, embargo de salarios y deportación repentina”.

