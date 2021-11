COP26: una cumbre climática no tan verde

Colombia también tuvo aciertos y desaciertos. Por el lado bueno y mencionando solo dos, declaró varios ecosistemas como sujetos de derecho, como la selva amazónica, páramos, ríos como el Magdalena, el Cauca y el Atrato; glaciares y demás, lo que es importante para su preservación y protección y prometió también para 2030 detener la deforestación, lo que de cumplirse será muy positivo. Sin embargo, para Poveda es too little too late (muy poco y muy tarde) y para Gómez fue un discurso “vacío” para un país que es el décimo primero más vulnerable ante el cambio climático y que por dos veces consecutivas ha sido el más peligroso para los activistas ambientales. “Y de eso Duque no dijo nada”.