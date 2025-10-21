x

Con más de 30 cantantes, la ópera Sun & Sea llega a Medellín

Ganadora del León de Oro en la Bienal de Venecia, la ópera lituana reflexiona sobre las consecuencias del turismo desbordado.

  • La opera se ha presentado por varios países del mundo. Foto: Cortesía Nova et Vetera.
    La opera se ha presentado por varios países del mundo. Foto: Cortesía Nova et Vetera.
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

Tendencias

21 de octubre de 2025
Del 23 al 26 de octubre se presentará en Medellín la ópera-performance Sun & Sea, ganadora del León de Oro en la Bienal de Venecia 2019. La obra se exhibirá en la Ciudadela de la Cuarta Revolución y la Transformación del Aprendizaje (C4TA) gracias a una alianza entre el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) y la agencia cultural Nova et Vetera. La pieza fue creada por las artistas lituanas Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė y Lina Lapelytė, y aborda los temas relacionados con la crisis ambiental y el turismo desbordado.

Lea aquí: Entre la herida y la memoria: cómo Japón hizo del sufrimiento un tipo de arte

El montaje, que combina música, performance y reflexión ecológica, contará con la participación de 30 cantantes provenientes de diferentes países, además del coro Sirenaica de Medellín. Según explicó Santiago Gardeazábal, director artístico de Nova et Vetera, la presentación en Medellín hace parte de la gira internacional de la obra, que ya fue presentada en Bogotá a comienzos de 2024, con gran acogida del público. En esa ocasión, el proyecto contó con el Coro Nacional de Colombia y tuvo 16 funciones en el Teatro Colón y el Centro Nacional de las Artes.

Para Gardeazábal, la llegada de Sun & Sea a Medellín refleja el fortalecimiento del sector cultural colombiano y la articulación entre entidades públicas y privadas. El proyecto cuenta con el apoyo del MAMM, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y el Centro Nacional de las Artes. “Este tipo de colaboraciones muestran que el ecosistema cultural en el país está en capacidad de producir y recibir obras de gran formato”, afirmó Gardeazábal, quien también destacó el papel de aliados locales del tipo de Comfama, que ofrece descuentos a sus afiliados.

Le puede interesar: ¿Concejo quiere acabar con el Festival de Poesía de Medellín?

La obra plantea una escena en la que los espectadores observan una playa ficticia donde los intérpretes, acostados sobre la arena, cantan sobre temas como el cambio climático y el impacto humano en el planeta. A través de esta estructura, las creadoras proponen una reflexión sobre las tensiones entre placer, consumo y responsabilidad ambiental. “Sun & Sea busca generar no solo una experiencia estética, sino también ética”, explicó Gardeazábal, quien considera que el montaje permite al público cuestionar su relación con el entorno natural desde una perspectiva contemporánea.

Durante los cuatro días de presentación en Medellín se realizarán varias funciones diarias, con horarios en la tarde y en la noche. La boletería estará disponible a través de Tu Boleta. Los niños menores de 12 años tendrán ingreso gratuito. Según los organizadores, la capacidad del espacio y la duración del evento permitirán ampliar el número de asistentes en comparación con la versión presentada en Bogotá. En esa oportunidad, más de 4.500 personas asistieron a las funciones. “Queremos que asistan familias, estudiantes y comunidades de distintos sectores, en especial de la Comuna 13. Se están organizando actividades y concursos para que participen y se apropien del evento”, precisó.

El director de Nova et Vetera destacó también que el montaje forma parte de una serie de proyectos culturales internacionales que la agencia ha traído a Colombia en 2025, entre ellos el concierto de Patti Smith realizado en febrero en el Teatro Metropolitano y la exposición en el MAMM.

