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Falleció conductor que atropelló a 17 personas en medio de celebraciones en México por clasificación en el Mundial

El hombre intentó huir, al parecer en un ataque de nervios, al ver cómo la multitud sacudía su vehículo. Su muerte se produjo después de la agresión de una multitud.

  • El conductor, al parecer en un ataque de nervios, embistió a 17 personas aproximadamente. Foto: Captura de video @lopezdoriga y @CorresponsalsMX
    El conductor, al parecer en un ataque de nervios, embistió a 17 personas aproximadamente. Foto: Captura de video @lopezdoriga y @CorresponsalsMX
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Roberto Arellano Acevedo, el conductor que atropelló a un grupo de personas durante los festejos por el desempeño de la selección mexicana en el Mundial 2026, falleció tras permanecer casi una semana hospitalizado en estado crítico.

El deceso se produjo en el Hospital Juan María de Salvatierra, en Baja California Sur, donde ingresó bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas sufridas durante un linchamiento.

La tragedia ocurrió la noche del 24 de junio en el bulevar Lázaro Cárdenas de Cabo San Lucas, mientras cientos de aficionados celebraban la victoria de México sobre República Checa. De acuerdo con reportes policiales y testimonios, la multitud rodeó el vehículo Volkswagen negro de Arellano y comenzó a sacudirlo y zarandearlo violentamente.

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Esta acción al parecer habría provocado una crisis nerviosa o ataque de pánico en el conductor, quien en su intento por escapar, aceleró abruptamente y embistió directamente a la masa de gente, dejando un saldo de al menos 17 personas heridas.

Sobre su muerte, las autoridades sanitarias y la fiscalía de ese país confirmaron que el fallecimiento de Arellano, quien era prestador de servicios turísticos y padre de dos hijas, fue consecuencia de las agresiones recibidas las cuales le provocaron traumatismo craneoencefálico severo y múltiples lesiones en órganos internos.

Actualmente, la Fiscalía estatal mantiene abiertas las investigaciones para identificar a los instigadores del linchamiento y esclarecer las responsabilidades del atropello inicial.

En los últimos festejos tras el partido de México vs Ecuador, se estima que más de 1.4 millones de personas salieron a las calles solo en la Ciudad de México para celebrar el triunfo, sin embargo, ese día se reportó el fallecimiento de tres personas por asfixia en la zona del Paseo de la Reforma debido a las aglomeraciones multitudinarias.

Asimismo, también hay el reporte de la muerte de un hombre de aproximadamente 30 años por un paro cardiorrespiratorio tras sufrir un ataque epiléptico y sangrado digestivo en medio de las celebraciones. Las autoridades han reforzado los operativos de seguridad para prevenir nuevas tragedias.

Siga leyendo: Cifra final de muertos por asfixia en caóticas celebraciones tras la clasificación de México en Mundial 2026

Preguntas frecuentes

¿Por qué murió el conductor?
Las autoridades informaron que el conductor falleció mientras permanecía hospitalizado. La causa oficial de su muerte hace parte de la investigación.
¿Cuántas personas fueron atropelladas?
El vehículo embistió a 17 personas durante los festejos por la clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026.
¿El atropello fue intencional?
Hasta el momento las autoridades mantienen abierta la investigación y no han establecido oficialmente si se trató de un acto deliberado o de un accidente.

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