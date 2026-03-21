¿Viaja a Estados Unidos en Semana Santa? Hay crisis en aeropuertos gringos porque trabajadores siguen sin sueldo

Otra semana ha pasado sin que el Congreso de Estados Unidos logre alcanzar un acuerdo sobre la financiación del gobierno, situación que agrava el actual cierre parcial del gobierno federal debido a la falta de aprobación de presupuestos.
La falta de recursos viene profundizando la crisis institucional que vive parta del gobierno estadounidense y que ya empieza a mostrar efectos visibles en distintos sectores clave del país como el transporte, que incluso podría tener coletazos en nuestro país.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8