Los nuevos cambios de Delcy Rodríguez en el alto mando militar de Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reemplazó este jueves a todos los integrantes del alto mando militar, un día después de la destitución del ministro de Defensa, como parte de los cambios que lleva a cabo tras la captura de Nicolás Maduro en una intervención estadounidense.
“Anuncio al país la designación de los integrantes del Alto Mando Militar renovado que acompañarán al Ministro del Poder Popular para la Defensa, GJ. Gustavo González López”, escribió Rodríguez en sus cuentas de redes sociales. Entre los cambios destaca la salida del general en jefe Domingo Hernández Lares, segundo al mando de la Fuerza Armada.