Terremoto en Japón deja 34 muertos; continúan los rescates entre calor extremo

Las autoridades japonesas continúan este jueves las labores de búsqueda y rescate en la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, luego del terremoto de magnitud 7,1 registrado el martes, cuyo saldo de víctimas mortales ascendió a 34. El aumento en el número de fallecidos se produjo tras la recuperación de siete cuerpos entre los escombros del centro comercial Aeon, que colapsó a causa de una explosión provocada por el sismo, según informó la oficina de gestión de desastres de la prefectura. Además, las autoridades confirmaron la muerte de otras ocho personas en una planta de Nippon Paper Industrias, ubicada en la ciudad de Yatsushiro, donde parte de la chimenea de la fábrica se desplomó durante el movimiento telúrico.

Mientras continúan las operaciones de rescate, cinco personas permanecen en estado crítico y cerca de 9.500 habitantes siguen alojados en centros de evacuación. A esto se suma que más de 13.500 hogares permanecen sin suministro eléctrico, mientras miles de personas también enfrentan interrupciones en el servicio de agua. Las tareas de búsqueda se han visto complicadas por las altas temperaturas que afectan a la región. Los pronósticos indican que el termómetro podría alcanzar los 38 grados Celsius durante el fin de semana, lo que incrementa el riesgo para los equipos de rescate y para los evacuados que permanecen sin aire acondicionado ni servicios esenciales Lea aquí: Terremoto de 7,1 en Japón deja 50 heridos, edificios colapsados y miles de personas sin electricidad. Desde el terremoto principal, una serie de réplicas ha seguido sacudiendo la región, aumentando la preocupación entre la población y dificultando la recuperación de las zonas más afectadas. Imágenes difundidas desde el centro comercial colapsado muestran a decenas de rescatistas avanzando cuidadosamente entre estructuras metálicas retorcidas, techos destruidos y cables colgantes, mientras continúan la búsqueda de posibles sobrevivientes.

En Yatsushiro, residentes también enfrentan dificultades para conseguir productos básicos. Las cadenas de televisión locales mostraron largas filas de personas esperando para abastecerse de agua potable y combustible. Japón se encuentra sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta debido al encuentro de cuatro grandes placas tectónicas. El país registra cientos de terremotos cada año, aunque la mayoría son de baja intensidad. La tragedia también ha reavivado el recuerdo del devastador terremoto y tsunami de 2011, de magnitud 9, que dejó cerca de 18.500 muertos o desaparecidos y desencadenó la crisis nuclear de Fukushima, uno de los mayores desastres en la historia reciente del país.

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