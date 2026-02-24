Cuatro años después de la guerra: Zelenski aseguró que Putin “no logró sus objetivos” en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró este martes que su homólogo ruso, Vladímir Putin, no ha cumplido sus objetivos de guerra ni ha logrado doblegar a Ucrania, justo cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa.
“Putin no logró sus objetivos. No quebró a los ucranianos. No ganó esta guerra. Hemos preservado Ucrania y haremos todo lo posible para lograr la paz y para que se haga justicia”, afirmó Zelenski en un mensaje en video, en el que reiteró que su país está dispuesto a hacer “todo” para garantizar una paz sólida.
La conmemoración llega mientras Ucrania recibe el respaldo de sus aliados, pero sin posiciones claras de un cumplimiento de un fin para el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.