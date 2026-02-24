Reino Unido: exigen publicar documentos del nombramiento de Andrés como representante comercial

Diputados británicos pidieron el martes a su Gobierno que publique los documentos relativos al nombramiento del expríncipe Andrés como representante especial de Comercio Internacional en 2001, tras su arresto la semana pasada por su relación con el caso Epstein. El hermano del rey Carlos III fue arrestado durante once horas el jueves por su vinculación con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, algo que ha hecho tambalear los cimientos de la monarquía británica. En contexto: Qué dicen los archivos de Epstein sobre el príncipe Andrés y cómo respondió la Casa Real británica Dicho arresto, incluyó también sospechas de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público cuando era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, entre 2001 y 2011. Algunos de los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de la investigación del caso Epstein parecen indicar que el entonces príncipe había transmitido informaciones confidenciales al financiero y delincuente sexual, que se suicidó en prisión en 2019

El pedido de los diputados llega horas después de que la policía de Londres liberara el martes bajo fianza del exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, detenido la víspera por sus supuestos vínculos con Epstein e incumplimiento de sus deberes, cuando era ministro de Industria del Gobierno laborista entre 2008 y 2010.

Presión en el Parlamento

El Partido Liberal Demócrata (centrista) anunció el martes la presentación de una moción en el Parlamento para obligar al Gobierno laborista a publicar los documentos relacionados con el nombramiento del hermano menor de Carlos III. Los conservadores habían hecho lo mismo en el caso de Mandelson. “Lo que pedimos hoy es que todos los documentos relativos a la verificación de antecedentes y la correspondencia ministerial se hagan públicos”, dijo el líder del partido, Ed Davey, a la BBC. Lea aquí: El expríncipe Andrés quedó libre, pero “bajo investigación”, tras ser detenido por el caso Epstein La ministra de Educación, Bridget Phillipson, respondió que el Gobierno “precisará su posición sobre esta moción ante el Parlamento”. Phillipson subrayó también que no podía “publicar documentos que pudieran comprometer una investigación”. La ministra confirmó al mismo tiempo la intención del gobierno de publicar en marzo los documentos relativos al nombramiento de Mandelson en Washington.

Igual que en el caso del expríncipe Andrés, los vínculos de Mandelson con Epstein eran conocidos. “Es hora de poner fin a la era de la impunidad, derogar las normas que sofocan el escrutinio o el debate, y garantizar que cualquier persona que ejerza una función pública pueda rendir cuentas por sus actos”, declaró Davey en un comunicado. Aunque ambas investigaciones son distintas, el diario The Telegraph rescató declaraciones realizadas en el Parlamento en 2001 por Mandelson, quien consideraba al entonces príncipe Andrés “totalmente cualificado” para ocupar el puesto de representante para el Comercio Internacional.

El primer ministro, Keir Starmer bajo la mira

Andrew Lownie, experiodista de la BBC y biógrafo del expríncipe, declaró a AFP que Mandelson y Tony Blair, primer ministro laborista en 2001, “impusieron el nombramiento” de Andrés. En esa época, Mandelson ocupaba también el puesto de ministro de Industria y Comercio. Las revelaciones sobre los vínculos de Mandelson con Epstein han puesto bajo presión al primer ministro, Keir Starmer, acusado de haberlo nombrado sabiendo que el exministro había sido cercano al financiero estadounidense tras su condena por delitos sexuales. Siga leyendo: Carlos III se declara “listo” para colaborar con la Policía en escándalo que involucra al expríncipe Andrés y el caso Epstein Starmer, que retiró del puesto de embajador a Mandelson en septiembre de 2025, tras nuevas informaciones que lo vinculaban con Epstein, presentó sus disculpas a las víctimas, al tiempo que dimitían su jefe de gabinete y su director de comunicación. Starmer afirmó hace dos semanas que su gobierno está “fuerte y unido” en un intento de disipar dudas sobre una posible su dimisión. La posición de Starmer parecía precaria cuando el líder laborista escocés, Anas Sarwar, exigió el 9 de febrero su dimisión por haber nombrado a Mandelson como embajador. Según la BBC, los documentos que el gobierno puede publicar sobre Mandelson son más de 100.000 y contienen intercambios de correos electrónicos entre el exembajador y miembros del gobierno británico.

