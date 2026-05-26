“Dejen vivir a Cuba en paz”: Canciller denuncia ante la ONU a EE. UU. por agravar la crisis energética y humanitaria

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, pidió este martes a la comunidad internacional ayuda urgente para evitar un desastre en la isla, que está bajo bloqueo energético de Estados Unidos, en un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
”Hago un llamado a la comunidad internacional para que se movilice para evitar una catástrofe humanitaria que podría imponerse por la vía de las armas o por el bloqueo de combustible”, dijo Rodríguez. “Ha llegado el momento de la solidaridad hacia Cuba”, agregó.