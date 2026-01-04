x

Militares reconocen a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela

Además, la cúpula instó a que el país retome sus actividades habituales de manera inmediata.

  • Delcy Rodríguez rechazó la captura de Maduro y la calificó como “un secuestro”. FOTO: GETTY.
    Delcy Rodríguez rechazó la captura de Maduro y la calificó como “un secuestro”. FOTO: GETTY.
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

La Fuerza Armada de Venezuela, bastión del gobierno que jura lealtad a Nicolás Maduro, reconoció el domingo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, tras el arresto de Nicolás Maduro en la víspera de la operación estadounidense.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, incluyó en un comunicado el fallo en el que la Corte Suprema ordena a Rodríguez a asumir el poder por 90 días.

Padrino igualmente denunció que en el “cobarde secuestro” de Maduro murió “a sangre fría” parte del equipo de escoltas del mandatario.

Lea más: Marco Rubio descarta apoyo a María Corina Machado y dice que pondrán a prueba a Delcy Rodriguez: “Los juzgaremos por lo que hagan”

El ministro respaldó el decreto de estado de conmoción exterior que, según Rodríguez, promulgó Maduro para “garantizar la gobernabilidad del país”.

Asimismo, llamó a la población a que “retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días”. “La patria debe encaminarse sobre su riel constitucional”, apuntó Padrino.

También instó a la ciudadanía “a la paz, al orden, a no caer en las tentaciones de la guerra psicológica de la amenaza del miedo que nos quieren imponer”.

Las calles de Caracas amanecieron en soledad y tranquilidad este domingo, con comercios cerrados y leves filas en algunos mercados y farmacias.

Por parte de Estados Unidos, dijeron que trabajarán con la actual cúpula venezolana si toma las “decisiones adecuadas”, declaró este domingo el secretario de Estado.

Maduro capturado y llevado a Estados Unidos.
Maduro capturado y llevado a Estados Unidos.

En contexto: Venezuela en punto de quiebre: así fue la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Caracas

