Marco Rubio descarta apoyo a María Corina Machado y dice que pondrán a prueba a Delcy Rodriguez: “Los juzgaremos por lo que hagan”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dejó claro que Washington no trabajará, al menos en el corto plazo, con María Corina Machado para una transición en Venezuela. En entrevista con CBS News, Rubio fue enfático y aunque expresó admiración personal por la líder opositora, aseguró que la realidad inmediata obliga a mirar otros escenarios. “María Corina Machado es fantástica... pero estamos hablando de lo que va a pasar en las próximas dos semanas”, dijo Rubio, al subrayar que buena parte de la oposición no se encuentra actualmente en territorio venezolano y que hay decisiones urgentes que tomar. Puede leer: “Es una gran mujer pero no tiene el respeto de su pueblo”: Trump descarta a María Corina Machado como líder

Donald Trump y María Corina Machado.

Delcy Rodríguez, bajo observación de Estados Unidos

Rubio confirmó que Estados Unidos pondrá a prueba a Delcy Rodríguez, quien, por orden del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, asumió la presidencia tras la captura de Nicolás Maduro. El mensaje fue directo: “Los juzgaremos por lo que hagan”. Según el jefe de la diplomacia estadounidense, Washington evaluará a las nuevas autoridades no por discursos, sino por hechos concretos: frenar el narcotráfico, cortar vínculos con Irán, Hezbolá y grupos armados, como Farc y Eln (en Colombia), y evitar que la industria petrolera siga beneficiando a redes criminales y adversarios de EE. UU. Entérese: Cilia Flores, la otra ficha del régimen: Estados Unidos acusa a la esposa de Maduro de ser clave del cartel de los soles

Petróleo, sanciones y presión sostenida

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el petróleo. Rubio explicó que la industria venezolana está “en ruinas” y que necesita inversión privada, pero solo bajo condiciones que beneficien al pueblo venezolano. Mientras eso no ocurra, seguirá vigente la cuarentena petrolera. Estados Unidos, dijo, mantendrá sanciones, incautaciones de buques y presión económica como herramientas clave. “Hasta que no resuelvan los problemas que existían con Maduro, seguirán recibiendo presión”, advirtió. Puede leer: Trump sobre Venezuela: “Vamos a recuperar el petróleo que debimos recuperar hace mucho tiempo”