Marco Rubio descarta apoyo a María Corina Machado y dice que pondrán a prueba a Delcy Rodriguez: “Los juzgaremos por lo que hagan”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dejó claro que Washington no trabajará, al menos en el corto plazo, con María Corina Machado para una transición en Venezuela.
En entrevista con CBS News, Rubio fue enfático y aunque expresó admiración personal por la líder opositora, aseguró que la realidad inmediata obliga a mirar otros escenarios.
“María Corina Machado es fantástica... pero estamos hablando de lo que va a pasar en las próximas dos semanas”, dijo Rubio, al subrayar que buena parte de la oposición no se encuentra actualmente en territorio venezolano y que hay decisiones urgentes que tomar.
