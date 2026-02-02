Delcy Rodríguez nombra a la hija de Diosdado Cabello como ministra de Turismo en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, oficializó este lunes 2 de febrero el nombramiento de Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo. El cambio forma parte de una amplia reconfiguración del gabinete ejecutivo que viene impulsando Rodríguez desde que, a comienzos de enero, fuerzas de Estados Unidos capturaron al expresidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Conozca: Delcy Rodríguez anunció amnistía general para los cientos de presos políticos en Venezuela Desde su cuenta oficial en redes sociales, Rodríguez destacó que la decisión responde a la necesidad de fortalecer y promover el desarrollo del sector turístico en el país. “He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”, afirmó la mandataria encargada.

La designación de Cabello se da en un momento de intensos cambios en la estructura de poder venezolano que comenzaron tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero. Dichos cambios han implicado ajustes en varias carteras ministeriales, así como en altas posiciones militares y económicas, en un intento de reorganizar la administración del Estado bajo la conducción de Rodríguez, quien fue juramentada como presidenta encargada el 5 de enero.

¿Quién es Daniella Cabello?

Daniella Cabello, de 33 años, llega a la jefatura del Ministerio de Turismo con un perfil que combina actividad artística y roles ejecutivos. Es cantante y productora de televisión, y se desempeñaba como presidenta de la Fundación Marca País, organización vinculada a la promoción de la imagen nacional. Además, ha sido protagonista de los videos La verdad de Venezuela, producidos por la Fundación Jorge Rodríguez Padre y difundidos en el programa Con el mazo dando, conducido por su padre, el también dirigente chavista Diosdado Cabello, quien es considerado el número dos del chavismo.

Daniella Cabello junto a su padre, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello. FOTO: REDES SOCIALES.

Daniella Cabello sustituye en el cargo a Leticia Gómez, a quien Rodríguez agradeció por su “valiosa labor al frente de esta importante cartera”. En el comunicado, la presidenta encargada reiteró que la nueva gestión buscará proyectar una Venezuela “abierta al mundo” y con proyección internacional en materia turística.

¿Cómo va el nuevo gabinete venezolano?