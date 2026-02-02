x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Delcy Rodríguez nombra a la hija de Diosdado Cabello como ministra de Turismo en Venezuela

Daniella Cabello, hija del número dos del chavismo, asume la cartera en medio de los cambios impulsados tras la captura de Nicolás Maduro. Conozca todos los detalles.

  • Daniella Cabello, hija del dirigente chavista Diosdado Cabello, asumió el Ministerio de Turismo tras su designación por Delcy Rodríguez.. FOTO: @danicabello11 vía Instagram.
    Daniella Cabello, hija del dirigente chavista Diosdado Cabello, asumió el Ministerio de Turismo tras su designación por Delcy Rodríguez.. FOTO: @danicabello11 vía Instagram.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 6 horas
bookmark

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, oficializó este lunes 2 de febrero el nombramiento de Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo. El cambio forma parte de una amplia reconfiguración del gabinete ejecutivo que viene impulsando Rodríguez desde que, a comienzos de enero, fuerzas de Estados Unidos capturaron al expresidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Conozca: Delcy Rodríguez anunció amnistía general para los cientos de presos políticos en Venezuela

Desde su cuenta oficial en redes sociales, Rodríguez destacó que la decisión responde a la necesidad de fortalecer y promover el desarrollo del sector turístico en el país. “He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”, afirmó la mandataria encargada.

La designación de Cabello se da en un momento de intensos cambios en la estructura de poder venezolano que comenzaron tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero. Dichos cambios han implicado ajustes en varias carteras ministeriales, así como en altas posiciones militares y económicas, en un intento de reorganizar la administración del Estado bajo la conducción de Rodríguez, quien fue juramentada como presidenta encargada el 5 de enero.

¿Quién es Daniella Cabello?

Daniella Cabello, de 33 años, llega a la jefatura del Ministerio de Turismo con un perfil que combina actividad artística y roles ejecutivos. Es cantante y productora de televisión, y se desempeñaba como presidenta de la Fundación Marca País, organización vinculada a la promoción de la imagen nacional. Además, ha sido protagonista de los videos La verdad de Venezuela, producidos por la Fundación Jorge Rodríguez Padre y difundidos en el programa Con el mazo dando, conducido por su padre, el también dirigente chavista Diosdado Cabello, quien es considerado el número dos del chavismo.

Daniella Cabello junto a su padre, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello. FOTO: REDES SOCIALES.
Daniella Cabello junto a su padre, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello. FOTO: REDES SOCIALES.

Daniella Cabello sustituye en el cargo a Leticia Gómez, a quien Rodríguez agradeció por su “valiosa labor al frente de esta importante cartera”. En el comunicado, la presidenta encargada reiteró que la nueva gestión buscará proyectar una Venezuela “abierta al mundo” y con proyección internacional en materia turística.

¿Cómo va el nuevo gabinete venezolano?

El nombramiento de Daniella Cabello se inscribe en una serie de designaciones impulsadas por Rodríguez desde que asumió la presidencia encargada. Además del cambio en el Ministerio de Turismo, la reconfiguración del gabinete ha incluido ajustes en ministerios como Transporte, Comunicación, Ambiente y Salud, así como en el Despacho de la Presidencia, donde se han nombrado nuevas autoridades.

Lea también: Donald Trump dice que ve con buenos ojos que China invierta en petróleo de Venezuela: “Es bienvenida”

Entre otras designaciones anunciadas por Rodríguez en las últimas semanas destacan el nombramiento del expresidente del Banco Central, Calixto Ortega, como vicepresidente del Área Económica Sectorial, así como el del general Gustavo González López como jefe de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Estos movimientos reflejan un proceso de reorganización política y administrativa en Venezuela, en el que Rodríguez busca consolidar su liderazgo y reorganizar las estructuras del poder tras el impacto de la captura de Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida