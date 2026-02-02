Delcy Rodríguez nombra a la hija de Diosdado Cabello como ministra de Turismo en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, oficializó este lunes 2 de febrero el nombramiento de Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo. El cambio forma parte de una amplia reconfiguración del gabinete ejecutivo que viene impulsando Rodríguez desde que, a comienzos de enero, fuerzas de Estados Unidos capturaron al expresidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.
Conozca: Delcy Rodríguez anunció amnistía general para los cientos de presos políticos en Venezuela
Desde su cuenta oficial en redes sociales, Rodríguez destacó que la decisión responde a la necesidad de fortalecer y promover el desarrollo del sector turístico en el país. “He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”, afirmó la mandataria encargada.