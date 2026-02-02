Condenan a médico a 4 años por homicidio culposo tras negligencia en cirugía estética en Barrancabermeja

Un médico identificado como Gabriel Agámez Moreno fue condenado en primera instancia a 48 meses (4 años) de prisión por homicidio culposo, luego de realizar una intervención estética marcada por negligencia.
Los hechos ocurrieron el 28 febrero de 2020 en una clínica privada de Barrancabermeja (Santander) cuando Luz Dary Silva, una mujer de 32 años se sometió a un procedimiento estético e invasivo con Agámez Moreno, quien abarcó varias partes de su cuerpo, incluyendo el abdomen, la espalda y los glúteos.
Lea también: ¿Vanidad? Los hombres se están haciendo cada vez más cirugías estéticas en América Latina
Sin embargo, después de la intervención médica, la mujer empezó a presentar un deterioro en su salud producto de una infección crítica en la pared abdominal, además de daños por lesiones traumáticas, provocando su deceso tres días después como consecuencia de estas complicaciones.