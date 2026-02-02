Condenan a médico a 4 años por homicidio culposo tras negligencia en cirugía estética en Barrancabermeja

Sin embargo, después de la intervención médica, la mujer empezó a presentar un deterioro en su salud producto de una infección crítica en la pared abdominal, además de daños por lesiones traumáticas, provocando su deceso tres días después como consecuencia de estas complicaciones.

Los hechos ocurrieron el 28 febrero de 2020 en una clínica privada de Barrancabermeja (Santander) cuando Luz Dary Silva , una mujer de 32 años se sometió a un procedimiento estético e invasivo con Agámez Moreno, quien abarcó varias partes de su cuerpo, incluyendo el abdomen, la espalda y los glúteos.

Un médico identificado como Gabriel Agámez Moreno fue condenado en primera instancia a 48 meses (4 años) de prisión por homicidio culposo , luego de realizar una intervención estética marcada por negligencia.

Las autoridades investigaron el caso y Medicina Legal determinó que Agámez Moreno no contaba con la especialización ni la licencia adecuada para realizar cirugías estéticas invasivas, ya que era médico general y no cirujano plástico.

También se conoció que la clínica donde se realizó la cirugía fue desmantelada tras lo ocurrido. En el marco de su condena, al acusado se le prohibió ejercer la medicina por 60 meses (5 años) y deberá pagar hasta 42 salarios mínimos legales mensuales vigentes como multa.

Entérese: Misterio por la muerte de Mayerly Díaz: este fue el último video que publicó la cantante en sus redes

Samuel Velázquez, esposo de la víctima, explicó que tras el anuncio de la condena contra Agámez Moreno, se vio en la obligación de salir de la ciudad al menos en dos ocasiones debido a amenazas de muerte que recibió.

“Yo recibí amenazas, me tocó salir de la ciudad dos veces. Le hice cerrar las siete clínicas, en Barranquilla, Bogotá y Medellín. Él no puede operar, él es médico general, no es cirujano”, expresó Velázquez a El Tiempo, añadiendo que “el anestesiólogo tenía unos títulos de que había estudiado en México, pero el Ministerio de Educación no los convalidó por falta de horas y requisitos”.

Gabriel Agámez Moreno se habría graduado como anestesiólogo el 13 de mayo de 2021 y, al parecer, estaba trabajando de manera ilegal al momento de los hechos, ya que la víctima murió el 2 de marzo de 2020. Tras conocerse la situación, comenzaron a circular más denuncias sobre la mala praxis del médico, que incluían casos en ciudades como Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá.

Siga leyendo: Mujer murió tras someterse a cirugía estética en una clínica clandestina en Valle del Cauca