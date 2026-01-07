x

Más miedo y horror: Delcy Rodríguez sustituye al jefe de seguridad presidencial por general acusado de torturas y violación de derechos humanos

La presidenta interina destituyó al jefe de seguridad de Nicolás Maduro y en su lugar nombró al general Gustavo González, quien ya tiene sanciones internacionales en su contra.

  • Delcy Rodríguez sustituyó al jefe de seguridad presidencial, es un hombre cercano al líder chavista Maduro y quien carga acusaciones en su contra de violación de derechos humanos. Foto: Getty Images y redes sociales
  • Delcy Rodríguez nombró al general Gustavo González como jefe de la Guardia de Honor Presidencial. Foto: Ministerio de Comunicación Venezuela
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
Delcy Rodríguez, recientemente nombrada presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, empezó a hacer los primeros movimientos de su círculo cercano, siendo uno de ellos el jefe de seguridad.

Según confirmó el Ministerio de Comunicación de Venezuela, Rodríguez destituyó al mayor general Javier Marcano Tábata y en su lugar nombró al general Gustavo González López como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial y el director general de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Lea también: Delcy Rodríguez toma juramento como la cabeza de la dictadura chavista mientras apela a la narrativa de “héroes secuestrados”

Aunque en el nombramiento la presidenta interina le reconoció al mayor general Marcano su “entrega, disciplina y lealtad”, su salida estaría relacionada con la Operación Resolución Absoluta donde las fuerzas estadounidenses capturaron al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

¿Quién es el general Gustavo González López, el nuevo jefe de seguridad de Delcy Rodríguez?

El general Gustavo Enrique González López es graduado de la Academia Militar de Venezuela del año 1982. En medio de su trayectoria como alto oficial ha sido el comandante de la Quinta División de Infantería de Selva del Ejército y el comandante general de la Milicia Bolivariana.

González López también fue director del Sebin entre el 2014 al 2018 y del 2019 al 2024. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional es la principal agencia de inteligencia del régimen chavista, siendo esta su principal entidad para la represión de opositores.

El general González, quien también ha sido el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, tiene en su contra sanciones por parte de Estados Unidos, Canadá, Panamá, Suiza y la Unión Europea por acusaciones de violaciones a los derechos humanos mientras lideraba el cuerpo de inteligencia de Venezuela.

Delcy Rodríguez nombró al general Gustavo González como jefe de la Guardia de Honor Presidencial. Foto: Ministerio de Comunicación Venezuela
Delcy Rodríguez nombró al general Gustavo González como jefe de la Guardia de Honor Presidencial. Foto: Ministerio de Comunicación Venezuela

Ahora, gracias al visto bueno de Delcy Rodríguez, este oficial liderará la Guardia de Honor Presidencial, una unidad de seguridad conformada por altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) cuya misión es proteger al presidente, sus familiares y pertenecientes al Ejecutivo.

Siga leyendo: Machado vs. los Rodríguez: así se reacomoda el poder en Venezuela

