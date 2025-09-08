Donald Trump en el ojo del huracán: Demócratas publicaron la carta de cumpleaños que supuestamente le envió el presidente a Jeffrey Epstein

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, instancia que investiga la forma en que se llevó adelante una pesquisa criminal sobre el fallecido financista, publicaron la carta en redes sociales después de que fuera entregada por los administradores del patrimonio de Epstein.

El documento, que está firmado por el propio Trump e incluye un perfil femenino, ha sido entregado junto a otra documentación a la Comisión del Congreso e inmediatamente publicado en redes sociales por los congresistas demócratas. Esta entrega es resultado de un requerimiento de la Comisión, presidida por el republicano James Comer, y no incluye la supuesta “lista de clientes” que se especula también incluiría a Trump.

“Aquí está. Hemos conseguido la nota de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein que el presidente dijo que no existía. Trump habla de un ‘secreto maravilloso’ que compartían los dos. ¿Qué ocultan? ¡Publicad los archivos!”, han demandado los demócratas de la Comisión en su cuenta en X.

Donald “Trump no hizo este dibujo y no lo firmó”, declaró este lunes la portavoz de la Casa Blanca tras la difusión por parte de la oposición demócrata de un mensaje supuestamente dirigido por el presidente estadounidense al delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Karoline Leavitt denunció en X “informaciones falsas destinadas a alimentar el complot demócrata” en torno a la relación entre Donald Trump y el financista ahora fallecido.

Por su parte, los representantes de Epstein respondieron que no tienen “constancia de la existencia de una lista de clientes implicados en sexo, actos sexuales o tráfico sexual facilitada por el señor Jeffrey Epstein”, según la respuesta de los abogados remitida a la Comisión y a la que ha tenido acceso The Hill. Sí reconoce la existencia de un “libro de direcciones y contactos”.

Trump ha negado reiteradamente haber escrito esta carta de felicitación por el 50 cumpleaños de Epstein e incluso ha demandado por difamación al diario ‘The Wall Street Journal’, primer medio en hacerse eco de su existencia.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra-el hijo de Isabel II-, Bill Clinton o el propio Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.

