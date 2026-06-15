¿Qué se sabe del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra?

Irán y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para acabar con casi cuatro meses de guerra y preparar negociaciones en profundidad sobre el programa nuclear de Teherán o el levantamiento de las sanciones económicas contra el país.
Hasta el momento se divulgaron pocos detalles a nivel oficial, aunque los medios iraníes publicaron lo que, según afirman, son los puntos clave del acuerdo de 14 puntos.
El viernes pasado, antes de anunciarse el acuerdo, el canciller iraní, Abás Araqchi, afirmó que los detalles solo se darían a conocer una vez firmado el acuerdo.