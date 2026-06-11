Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Trump dice que se llegó a un “gran acuerdo” con Irán para poner fin a la guerra

El presidente de Estados Unidos dijo haber cancelado ataques previstos contra Irán y mencionó la firma de un posible acuerdo con Teherán, mientras que la república islámica exige que cualquier acuerdo de paz incorpore también un alto el fuego en el Líbano, donde las operaciones israelíes dejaron más de 3.700 muertos en este conflicto.

  • El presidente estadounidense, Donald Trump, piensa que el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, aprobó personalmente el acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio. FOTO: AFP
    El presidente estadounidense, Donald Trump, piensa que el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, aprobó personalmente el acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio. FOTO: AFP
El Colombiano
El Colombiano
hace 58 minutos
bookmark

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves “un gran acuerdo” con Irán para poner fin a la guerra, y evocó una posible firma en los próximos días, “quizás en Europa”.

“Acabamos de lograr un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y, sujeto a la finalización de los documentos, que debería completarse en los próximos días, probablemente tendremos una firma, quizás en Europa”, aseguró ante la prensa en el Despacho Oval.

El vicepresidente JD Vance sería el firmante por parte estadounidense, aseguró Trump a los periodistas.

Le recomendamos: Irán acusó a EE. UU. de usar el Mundial para “humillar y discriminar” a otras naciones

Trump había publicado previamente en su red social, Truth Social, que el ejército estadounidense golpearía a Irán “MUY FUERTE ESTA NOCHE”, tras nuevos ataques cruzados entre ambos países.

“En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jark y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela”, agregó en su mensaje.

Sin embargo, el mandatario anunció más tarde que anulaba los ataques previstos. “Teniendo en cuenta que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido vistas y aprobadas por las más altas autoridades iraníes, he (...) cancelado los ataques y bombardeos”, escribió en Truth Social.

“Las conversaciones y los últimos puntos han sido, en principio y en detalle, aprobados por todas las partes implicadas”, prosiguió, enumerando entre otros a los países del Golfo, Turquía e Israel.

A pesar de la tregua vigente desde el 8 de abril, hasta ahora respetada en gran medida -más allá de declaraciones amenazas y hostilidades puntuales- la violencia se reanudó en los últimos días entre Estados Unidos e Irán.

Países como Rusia, China, Turquía o Arabia Saudita reclamaron un regreso a la mesa de negociación. También lo hizo Pakistán, el principal mediador en este conflicto, aunque su cancillería reconoció que era “difícil mantenerse optimista” en este escenario.

La guerra en Oriente Medio, y principalmente el bloqueo del estrecho de Ormuz, han disparado los precios de la energía, provocando una inflación más pronunciada. El Banco Mundial redujo su previsión de crecimiento de la economía global para 2026 al 2,5%, su nivel más bajo desde la pandemia de covid-19.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos