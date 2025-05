Revelan detalles del supuesto OVNI que chocó con un avión militar en EE. UU. en 2023

En 2023, se reportó en Estados Unidos un objeto volador no identificado (OVNI) que impactó contra un caza F-16 de la Fuerza Aérea durante una misión de entrenamiento sobre Arizona, causando daños a la aeronave. Según The New York Post, esos pequeños objetos no identificados han volado en grupos de hasta ocho y, en ocasiones, han sido catalogados como drones. “Investigadores del Pentágono y la Administración Federal de Aviación han confirmado que se han documentado estos avistamientos siempre que un piloto los ha reportado a la instalación de control de tráfico aéreo correspondiente”, dice ese medio.



Además, un OVNI que impactó y dañó un avión de combate estadounidense “es solo uno de una nube de objetos misteriosos que sobrevuelan los campos de entrenamiento de la Fuerza Aérea en Arizona”, según múltiples informes revelados por The New York Post.