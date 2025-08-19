Masacre en Cundinamarca: tres muertos y tres heridos dejó un ataque armado en una finca del municipio de El Colegio

Al menos tres personas fueron asesinadas y otras tres resultaron heridas en un ataque perpetrado en una finca de recreo en área rural del municipio de El Colegio, en el departamento de Cundinamarca, revelaron este martes las autoridades locales.
El crimen fue confirmado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien a través de sus redes sociales, explicó que ocurrió en horas de la tarde y que las víctimas mortales fueron dos mujeres y un hombre.
Le puede interesar: “Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”: Uribe tras decisión de Tribunal Superior
“A las 2:30 de esta tarde, aproximadamente, se solicita presencia de la Policía en la finca Villa Claudia, vereda San Ramón, zona rural del municipio de #ElColegio, encontrando a tres personas muertas por armas de fuego (2 mujeres y 1 hombre). Estos se encontraban al interior de la finca, siendo atacados con arma tipo pistola calibre 9 mm, según información preliminar”, detalló Rey, en su cuenta de X.