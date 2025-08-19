Ejercicio en la calle: han recuperado 59 gimnasios al aire libre en Medellín

Hasta ahora, la Alcaldía ha rehabilitado 59 gimnasios al aire libre en distintos sectores de la ciudad, con lo cual se benefician más de 400.000 habitantes, muchos de los cuales suelen hacer ejercicio en estos espacios callejeros.

Entre las zonas beneficiadas están zonas como Aures, El Chispero, Blanquizal, Bosques de San Pablo y Campiñas, en el corregimiento San Antonio de Prado, según informaron fuentes de la administración distrital.

Estos escenarios deportivos están al alcance de cualquiera y por eso los beneficiarios pueden ser desde deportistas en formación hasta gente del común que realiza actividad física como hábito de vida saludable. Vale decir que parte importante de los usuarios habituales son personas de la tercera edad que madrugan a ejercitarse.

Entre los trabajos que efectuaron los contratistas hubo acciones como el retiro y reemplazo de equipos, la reposición de piezas deterioradas o envejecidas, aplicación de anticorrosivos y pintura, nivelación de losas, construcción de muros, soldadura y limpieza general.

Igualmente, en algunos casos incluyeron la instalación de tableros con instrucciones de uso, cunetas y pasamanos metálicos, así como el mejoramiento de áreas de circulación.

Fuera de eso, en los espacios de entrenamiento callejero (street workout) adelantaron el mantenimiento y reposición de estructuras, instalación de equipos nuevos, limpieza, pintura, protección contra la corrosión y adecuación de pisos con tapetes de caucho, garantizando mejores condiciones de uso para la comunidad.

La inversión fue cercana a los 2.400 millones de pesos, de acuerdo con la información entregada por la Alcaldía.

El remozamiento de los gimnasios al aire libre está inscrito dentro del Plan 282-25, que contempla también canchas sintéticas, polideportivas y de tenis; Ludotekas y pistas.