Así pretendieron ingresar marihuana a una cárcel en Rusia: usaron un “narcogato”

Un grupo criminal intentó ingresar drogas al interior de una prisión ubicada en la región rusa de Nizhni Nóvgorod. Lo llamativo del suceso fue que contó con el uso de un gato. El felino, apodado “narcogato”, fue parte clave del intento fallido.
El singular suceso tuvo lugar en un centro penitenciario, en donde las autoridades observaron la inédita estrategia para el ingreso de estupefacientes.