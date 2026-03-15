¿El final del castrismo?: Trump asegura que “algo va a pasar muy pronto en Cuba”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo que Cuba desea cerrar un acuerdo con Estados Unidos, que según él se alcanzará “muy pronto”.
“Cuba también quiere cerrar un acuerdo, y creo que muy pronto o llegamos a un acuerdo o haremos lo que haya que hacer”, declaró el presidente estadounidense a periodistas a bordo del Air Force One.
“Estamos en conversaciones con Cuba”, añadió, al tiempo que subrayó que “nos ocuparemos de Irán antes que de Cuba”.
“Creo que va a pasar algo en Cuba muy pronto”, aseguró.