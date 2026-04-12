Trump dice que EE. UU. comenzará a “destruir” minas navales en el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump ordenó el domingo un bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz en respuesta a la “inflexible” negativa de Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares durante las conversaciones de paz celebradas en Islamabad.
Aunque reconoció que las conversaciones en Pakistán habían ido “bien” y que “se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos”, el presidente estadounidense afirmó que Teherán se había negado a ceder en la cuestión de su programa nuclear.
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“Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, donde, dijo Trump en Truth Social, comenzarán a “destruir” las minas marinas colocadas por Irán.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán pidió el domingo más conversaciones entre Irán y Estados Unidos y que se prorrogue el alto el fuego, aunque admitió que el éxito de las negociaciones requerirá que todas las partes hagan “concesiones dolorosas”.