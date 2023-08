Una jueza fijará el 28 de agosto la fecha del juicio en la capital del país, pero las cámaras de televisión no están permitidas en los tribunales federales.

“Willis los une a todos imponiendo un cargo contra Trump y cada uno de los otros 18 acusados” bajo la Ley RICO, usada normalmente contra el crimen organizado, y acusa al expresidente y a sus cómplices “de funcionar como una pandilla criminal”, explicaron los abogados Norman Eisen y Amy Lee Copland en un artículo en el New York Times.

Trump y los otros 18 acusados en el caso de Georgia, entre los que se encuentran Mark Meadows, su antiguo jefe de gabinete en la Casa Blanca, y su abogado personal Rudy Giuliani, están acusados de asociación ilícita, un cargo que no figura en los otros procesos penales.

Una condena por este cargo, usado normalmente contra el crimen organizado, conlleva una pena mínima de cinco años de prisión.

Trump se ha declarado no culpable de los cargos federales y en Nueva York, y acusa a los demócratas de usar los procesos judiciales para impedirle volver a la Casa Blanca.

En cuanto a un posible indulto, las acusaciones de Nueva York y Georgia implican cargos estatales, no federales, de modo que Trump no podría indultarse si gana las elecciones el año que viene, ya que el presidente estadounidense sólo puede conceder indultos por delitos federales y no por estatales.