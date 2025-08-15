Cinco colombianos, incluidos firmantes del Acuerdo de Paz, fueron retenidos en Venezuela tras cruzar zona fronteriza

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) del Gobierno Nacional informó que cinco ciudadanos colombianos, incluidos cuatro firmantes del Acuerdo de Paz y un contratista de la entidad, fueron retenidos por autoridades venezolanas en zona fronteriza del departamento de Arauca.

La retención, conocida por la ARN el pasado jueves, habría ocurrido en territorio venezolano, en un punto cercano a un puente binacional en la frontera con Colombia.

Entre los detenidos se encuentra Diana Viloria Blanco, firmante de paz y delegada del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), organismo creado en el marco del Acuerdo Final para coordinar la reincorporación de exintegrantes de las antiguas FARC-EP.

También está Camilo Vanegas Otálora, contratista de la ARN y miembro del equipo técnico del componente Comunes en el CNR, junto con Mayiled Bustos Perdomo, Ómar Delgadillo Rincón y William Rodríguez Rojas, todos firmantes de paz y escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes portaban armas en cumplimiento de su labor de seguridad.

De acuerdo con la información oficial, las cinco personas participaron el 13 de agosto en Fortul, Arauca, en un acto de entrega simbólica de incentivos económicos a 25 asociaciones y cooperativas de firmantes.