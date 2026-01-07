x

EE. UU. anunció la incautación de buque escoltado por Rusia con petróleo venezolano sometido a sanciones

El barco operaba bajo el nombre Bella 1 y estaba sancionado por Estados Unidos desde 2024.

  El buque viajaba vacío hacia Venezuela antes de evadir el bloqueo que instauró Estados Unidos a tanqueros petroleros que van hacia o desde el país caribeño. FOTO: X @US_EUCOM
    El buque viajaba vacío hacia Venezuela antes de evadir el bloqueo que instauró Estados Unidos a tanqueros petroleros que van hacia o desde el país caribeño. FOTO: X @US_EUCOM
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

Estados Unidos anunció la incautación de un petrolero sancionado que, según afirmó Washington, venía transportando petróleo venezolano de manera ilícita.

Rusia había enviado un submarino para escoltar a este petrolero perseguido por EE. UU. desde hace varias semanas.

El anuncio fue realizado por el Comando Europeo de Estados Unidos y el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

El bloqueo al petróleo venezolano sancionado e ilícito continúa en pleno efecto —en cualquier parte del mundo”, afirmó Hegseth en un mensaje publicado en X.

En contexto: EE. UU. persigue en el Caribe a otro buque petrolero de la “flota fantasma” presuntamente sancionado

De acuerdo con la información oficial, la operación concluyó con la incautación del petrolero M/V Bella 1, tras determinarse que el buque había violado las sanciones estadounidenses.

“El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad, en coordinación con el Departamento de Guerra, se anunció hoy la incautación del M/V Bella 1 por violación de las sanciones estadounidenses. El buque fue incautado en el Atlántico Norte en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por la USCGC Munro”, señala el comunicado del Comando Europeo.

Las autoridades estadounidenses explicaron que el seguimiento al buque se realizó como parte de operaciones de vigilancia marítima orientadas a identificar embarcaciones que intentan evadir las restricciones comerciales impuestas a Venezuela.

El rastreo del M/V Bella 1 permitió recopilar la información necesaria para solicitar y ejecutar una orden judicial de incautación, respaldada por un tribunal federal de Estados Unidos.

Lea aquí: Trump dice que Venezuela “entregará” hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

Según el anuncio, la incautación se enmarca en la estrategia impulsada por la Casa Blanca para frenar el transporte marítimo de crudo asociado a redes sancionadas.

Esta incautación respalda la Proclamación del Presidente de los Estados Unidos contra las embarcaciones sancionadas que amenazan la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental”, indicó el mensaje.

Por su parte, Rusia denunció el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra el buque con bandera rusa.

“De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la libertad de navegación se aplica en aguas internacionales, y ningún Estado tiene derecho a usar la fuerza contra embarcaciones debidamente registradas bajo la jurisdicción de otros Estados”, afirma el Ministerio de Transporte ruso en un comunicado.

Precisó que el “Marinera” obtuvo “permiso temporal” para navegar bajo la bandera rusa el 24 de diciembre y “se perdió el contacto con el barco” después de que las fuerzas navales estadounidenses lo abordaran “en alta mar”.

Rusia había enviado un submarino de la Armada a escoltar este buque petrolero vacío que Estados Unidos intentaba capturar desde hace semanas en el marco del bloqueo a embarcaciones asociadas a Venezuela.

Conocido inicialmente como el Bella 1, este petrolero es perseguido por Washington desde que evadió un bloqueo parcial en las costas de Venezuela y frustró un intento de abordaje por parte de la Guardia Costera estadounidense el 21 de diciembre.

Las autoridades estadounidenses afirman que el tanquero es parte de una flota clandestina que transporta petróleo para países como Venezuela, Rusia e Irán, infringiendo sanciones de Washington.

La embarcación se acercaba este miércoles a la zona económica exclusiva de Islandia tras atravesar el océano Atlántico, según datos de MarineTraffic.

Rusia envió “un submarino y otros recursos navales” a escoltar el petrolero, indicó el diario Wall Street Journal, que citó a un funcionario estadounidense en condición de anonimato.

Según la cadena CBS News, dos funcionarios gubernamentales confirmaron que “Rusia envió un submarino y otras embarcaciones de la Armada rusa” como escolta.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia había indicado el martes que “sigue con preocupación” la persecución de Estados Unidos a la embarcación.

Antes de los reportes de prensa, el ministerio indicó a medios estatales que el buque navegaba bajo bandera rusa y estaba lejos de la costa estadounidense.

“Por razones que no son claras para nosotros, el buque ruso recibe una atención acrecentada de Estados Unidos y militares de la OTAN, atención que es claramente desproporcionada a su estatus pacífico”, afirmó el ministerio.

El buque viajaba vacío hacia Venezuela antes de evadir el bloqueo que instauró Estados Unidos a tanqueros petroleros que van hacia o desde el país caribeño.

Está sancionado por Washington desde 2024 por presuntos vínculos con Irán y el Hezbolá.

Con información de AFP

