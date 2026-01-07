EE. UU. anunció la incautación de buque escoltado por Rusia con petróleo venezolano sometido a sanciones

Estados Unidos anunció la incautación de un petrolero sancionado que, según afirmó Washington, venía transportando petróleo venezolano de manera ilícita.

Rusia había enviado un submarino para escoltar a este petrolero perseguido por EE. UU. desde hace varias semanas.

El anuncio fue realizado por el Comando Europeo de Estados Unidos y el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

“El bloqueo al petróleo venezolano sancionado e ilícito continúa en pleno efecto —en cualquier parte del mundo”, afirmó Hegseth en un mensaje publicado en X.

En contexto: EE. UU. persigue en el Caribe a otro buque petrolero de la “flota fantasma” presuntamente sancionado

De acuerdo con la información oficial, la operación concluyó con la incautación del petrolero M/V Bella 1, tras determinarse que el buque había violado las sanciones estadounidenses.

“El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad, en coordinación con el Departamento de Guerra, se anunció hoy la incautación del M/V Bella 1 por violación de las sanciones estadounidenses. El buque fue incautado en el Atlántico Norte en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por la USCGC Munro”, señala el comunicado del Comando Europeo.

Las autoridades estadounidenses explicaron que el seguimiento al buque se realizó como parte de operaciones de vigilancia marítima orientadas a identificar embarcaciones que intentan evadir las restricciones comerciales impuestas a Venezuela.

El rastreo del M/V Bella 1 permitió recopilar la información necesaria para solicitar y ejecutar una orden judicial de incautación, respaldada por un tribunal federal de Estados Unidos.

Lea aquí: Trump dice que Venezuela “entregará” hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

Según el anuncio, la incautación se enmarca en la estrategia impulsada por la Casa Blanca para frenar el transporte marítimo de crudo asociado a redes sancionadas.

“Esta incautación respalda la Proclamación del Presidente de los Estados Unidos contra las embarcaciones sancionadas que amenazan la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental”, indicó el mensaje.

Por su parte, Rusia denunció el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra el buque con bandera rusa.

“De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la libertad de navegación se aplica en aguas internacionales, y ningún Estado tiene derecho a usar la fuerza contra embarcaciones debidamente registradas bajo la jurisdicción de otros Estados”, afirma el Ministerio de Transporte ruso en un comunicado.

Precisó que el “Marinera” obtuvo “permiso temporal” para navegar bajo la bandera rusa el 24 de diciembre y “se perdió el contacto con el barco” después de que las fuerzas navales estadounidenses lo abordaran “en alta mar”.