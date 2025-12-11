EE. UU. anunció sanciones contra tres sobrinos de Maduro; dos de ellos habían sido condenados por narcotráfico

Estados Unidos impuso el jueves nuevas sanciones contra tres sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con un empresario y buques de seis compañías navieras que transportan petróleo venezolano, informó el gobierno de Donald Trump. La medida se produce al día siguiente de que Estados Unidos incautara un buque petrolero frente a la costa venezolana, una escalada en la crisis entre ambos países. Lea aquí: 200 millones de dólares y amnistía para funcionarios del régimen: lo que le pidió Maduro a Trump para salir de Venezuela “Estas sanciones tienen como objetivo a tres sobrinos de Maduro, dos de los cuales son narcotraficantes convictos”, señala un comunicado del Departamento de Estado.

A los dos sobrinos de Maduro que se refieren son Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, condenados en Nueva York a 18 años de cárcel por narcotráfico tras su detención en 2016. La administración Trump recuerda que “en octubre de 2022, el gobierno anterior (del presidente Joe Biden) les concedió el indulto como parte de un intercambio de presos que involucró a siete ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela”. Siga leyendo: La carta del “Pollo” Carvajal a Trump: habla de conexiones de Maduro con el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua “Ambos hombres regresaron a Venezuela y, hasta 2025, han continuado con sus actividades de narcotráfico”, asegura el texto. El tercero es Carlos Erik Malpica Flores. Los tres son sobrinos por parte de la esposa de Maduro, Cilia Flores.