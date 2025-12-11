Medio español denuncia que TikTok ofrece acceso a la pornografía infantil

TikTok permite la publicación de vídeos sexualizados de niñas y adolescentes, tanto generados por Inteligencia Artificial (IA) como robados de cuentas reales, para atraer a los usuarios a este contenido y fomentar su venta o intercambio mediante otras plataformas como Telegram, impulsando este tipo de prácticas e incumpliendo la Ley de Servicios Digitales (DSA).
A pesar de que la plataforma de ByteDance es una de las más utilizadas por los usuarios a nivel global, en el caso de España, la favorita de los menores de 18 años, se presenta como un espacio donde es muy sencillo acceder a contenido de menores sexualizadas desde múltiples perfiles sin apenas impedimentos de la red social, que incluso recomienda estas cuentas y facilita comercializar con este contenido, a través de los comentarios.
Así se desprende de una investigación elaborada por Maldita.es, donde han analizado prácticas como la creación de imágenes de niñas adolescentes sexualizadas mediante IA, así como el robo de contenido creado por menores reales, posteriormente publicado en TikTok, y cómo todo ello sirve de acceso a la pornografía infantil.
Concretamente, el estudio refleja el comportamiento de 40 cuentas de TikTok que disponen de más de 1,5 millones de seguidores y que, en total, suman más de 5.200 publicaciones de vídeos de menores sexualizados generados con IA, así como 3.600 vídeos más de menores reales.
En los vídeos analizados creados por IA generativa de menores sexualizadas, habitualmente se muestran niñas o adolescentes con bikinis, uniformes escolares o ropa ajustada, llevando a cabo diversas actividades. Sin embargo, los vídeos se enfocan en mostrar pechos y piernas, así como movimientos saltando.