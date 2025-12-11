Medio español denuncia que TikTok ofrece acceso a la pornografía infantil

En los vídeos analizados creados por IA generativa de menores sexualizadas, habitualmente se muestran niñas o adolescentes con bikinis, uniformes escolares o ropa ajustada, llevando a cabo diversas actividades. Sin embargo, los vídeos se enfocan en mostrar pechos y piernas, así como movimientos saltando.

Concretamente, el estudio refleja el comportamiento de 40 cuentas de TikTok que disponen de más de 1,5 millones de seguidores y que, en total, suman más de 5.200 publicaciones de vídeos de menores sexualizados generados con IA, así como 3.600 vídeos más de menores reales.

Así se desprende de una investigación elaborada por Maldita.es, donde han analizado prácticas como la creación de imágenes de niñas adolescentes sexualizadas mediante IA, así como el robo de contenido creado por menores reales, posteriormente publicado en TikTok, y cómo todo ello sirve de acceso a la pornografía infantil.

A pesar de que la plataforma de ByteDance es una de las más utilizadas por los usuarios a nivel global, en el caso de España, la favorita de los menores de 18 años, se presenta como un espacio donde es muy sencillo acceder a contenido de menores sexualizadas desde múltiples perfiles sin apenas impedimentos de la red social, que incluso recomienda estas cuentas y facilita comercializar con este contenido, a través de los comentarios.

TikTok permite la publicación de vídeos sexualizados de niñas y adolescentes, tanto generados por Inteligencia Artificial (IA) como robados de cuentas reales, para atraer a los usuarios a este contenido y fomentar su venta o intercambio mediante otras plataformas como Telegram, impulsando este tipo de prácticas e incumpliendo la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Respecto a las cuentas que publican vídeos de menores reales, recopilan vídeos de chicas que publican contenido en sus propias cuentas de TikTok, comúnmente en uniforme o espacios escolares. Además, en algunas ocasiones aparece la marca de agua de TikTok con el nombre de las niñas o adolescentes en cuestión, por lo que da acceso a sus perfiles reales.

Los comentarios de este tipo de vídeos, tanto reales como con IA, no se quedan atrás. En la mayoría, los usuarios comentan cuestiones como la apariencia de la menor detallando que quieren contactar con ella, emojis, así como publican imágenes de escenas de sexo oral u otro tipo de prácticas relacionadas.

Como resultado de todo ello, se ha comprobado que, detrás de estos vídeos de TikTok, el verdadero objetivo es dirigir a los usuarios a otros sitios web donde se vende pornografía infantil creada por IA o real.

Por tanto, muchas de las cuentas llevan a cabo estas prácticas para monetizar su contenido, ya sea a través del sistema de suscripción de la propia plataforma, donde las cuentas cobran una media de cuatro euros por contenido exclusivo y TikTok se puede quedar hasta el 50 por ciento de las ganancias, como a través de enlaces a otros sistemas de mensajería como Telegram o páginas webs donde se vende e intercambia pornografía infantil.

Como se pone de relieve en el informe, varias de las cuentas redirigen a los usuarios a sitios web concretos donde ofertan este contenido. Además, en los comentarios de los vídeos, otros usuarios también promocionan cuentas de Telegram que venden pornografía infantil real.

Para ello, se ha identificado que publican comentarios en los vídeos con la palabra “cambio”, que hace referencia al intercambio de pornografía infantil en servicios como Telegram. Por ejemplo, en un vídeo de una niña pequeña en traje de baño jugando en un parque, que cuenta con más de 655.000 visualizaciones, los comentarios tenían términos como “compro”, “cambio”, “cambio y vendo” o “tlg” (Telegram).

Como han podido comprobar contactando con 14 de las cuentas que se promocionan en Telegram, a través de dicha plataforma de mensajería, 11 de ellas enviaron automáticamente un menú donde enumeraban los contenidos que tenían a la venta. Igualmente, siete cuentas enviaron pornografía infantil sin siquiera solicitarlo, tras lo que fueron denunciadas a la Policía Nacional.

Por tanto, la plataforma de ByteDance facilita que los usuarios puedan acceder a pornografía infantil en un par de clics, fomentando su uso a posibles pedófilos.