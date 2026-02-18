¿EE. UU. intentará el “Venezuela 2.0”? Revelan conversaciones secretas con el círculo de Castro en Cuba

¿Es la misma táctica que se aplicó en Venezuela? Tal parece que la administración estadounidense de Donald Trump estaría sosteniendo diálogos con la dictadura cubana a través de un miembro de la familia Castro.
Así lo reveló el medio Axios en un artículo donde señala que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, estaría conversando con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un contexto de fuertes tensiones entre Estados Unidos y Cuba, debido a la escasez de petróleo y la posible caída de un régimen que ha gobernado desde la Revolución Cubana con la llegada del fallecido Fidel Castro.