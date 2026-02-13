Estados Unidos autoriza operación en Venezuela de cinco grandes petroleras, ¿quiénes son?

Estados Unidos anunció este viernes dos licencias generales que permiten a cinco multinacionales petroleras reanudar totalmente operaciones en Venezuela, así como la apertura de nuevos contratos para otras empresas, siempre bajo su vigilancia.
Las empresas beneficiadas son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell. “Todas las transacciones” de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas, anunciaron desde la Casa Blanca.
También quedan autorizados los contratos para “nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas” para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano.
Estas dos nuevas licencias suponen un importante paso adelante en la total apertura del sector petrolero venezolano, sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019.
Sin embargo, con el derrocamiento el 3 de enero del presidente Nicolás Maduro, que fue sacado del país por fuerzas especiales estadounidenses, Washington anunció inmediatamente que solo iba a permitir las exportaciones de crudo de Venezuela bajo su control directo.
Estados Unidos aplicaba ya desde diciembre un bloqueo a las exportaciones que Venezuela llevaba a cabo mediante “buques fantasma”, sometidos a sanciones.