Estados Unidos autoriza operación en Venezuela de cinco grandes petroleras, ¿quiénes son?

Estados Unidos anunció este viernes dos licencias generales que permiten a cinco multinacionales petroleras reanudar totalmente operaciones en Venezuela, así como la apertura de nuevos contratos para otras empresas, siempre bajo su vigilancia. Las empresas beneficiadas son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell. “Todas las transacciones” de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas, anunciaron desde la Casa Blanca. Lea también: Estados Unidos anuncia fin de sanciones al petróleo venezolano También quedan autorizados los contratos para “nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas” para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano. Estas dos nuevas licencias suponen un importante paso adelante en la total apertura del sector petrolero venezolano, sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019. Sin embargo, con el derrocamiento el 3 de enero del presidente Nicolás Maduro, que fue sacado del país por fuerzas especiales estadounidenses, Washington anunció inmediatamente que solo iba a permitir las exportaciones de crudo de Venezuela bajo su control directo. Estados Unidos aplicaba ya desde diciembre un bloqueo a las exportaciones que Venezuela llevaba a cabo mediante “buques fantasma”, sometidos a sanciones.

El nuevo gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se dispuso rápidamente a negociar con el presidente Donald Trump, y en especial con el secretario de Estado, Marco Rubio, que supervisa directamente la situación. Ante esto, las relaciones con Venezuela son “tan buenas como uno podría desear”, declaró de nuevo Trump este viernes, agregando que Rodríguez está haciendo “un gran trabajo” y anunció que visitará el país sudamericano, sin dar una fecha específica.

Estas son las condiciones de las nuevas licencias de EE.UU. para las petroleras en Venezuela

Caracas aprobó una nueva ley de hidrocarburos que reforma sustancialmente las limitaciones a la inversión exterior, tras años de polémicas por contratos incumplidos, demandas ante instancias internacionales y restricciones a las multinacionales.

Chevron era la única compañía estadounidense que explotaba, aunque con dificultades, el crudo venezolano mediante una licencia de Estados Unidos para contratos muy específicos con la empresa nacional venezolana, PDVSA. Estas dos nuevas licencias se unen a otras nuevas autorizaciones para comprar equipamiento e instalarlo en Venezuela, negociar contratos con puertos y aeropuertos, y otras medidas que facilitan la inversión en la industria, muy decaída. “Venezuela tiene un enorme potencial económico, pero años de inestabilidad, corrupción y mala gestión han limitado el crecimiento y la prosperidad del país. Estas licencias generales invitan a las empresas estadounidenses y otras afines a desempeñar un papel constructivo para apoyar la recuperación económica”, aseguró el Departamento de Estado. Lea también: Las compañías petroleras más grande del mundo invertirán 100.000 millones de dólares para revivir sector petrolero de Venezuela Trump convocó a los líderes del sector poco después de la caída de Maduro, y pintó ante ellos un futuro prometedor, para animarlos a invertir de nuevo en el país sudamericano. Uno de los que expresó escepticismo ante el estado actual del sector petrolero venezolano fue el jefe de ExxonMobil, Darren Woods, que dijo que se necesitarían años antes de poder rentabilizar las inversiones. Esta empresa no aparece en la lista publicada este viernes de las cinco petroleras autorizadas. Las licencias que ha ido emitiendo el Departamento del Tesoro tienen características similares: se abren las inversiones y se permiten las transacciones con PDVSA y sus filiales, siempre y cuando las empresa se dispongan a ajustar sus problemas ante la justicia estadounidense, no venezolana. Además, todos los ingresos pasan por las cuentas bancarias que el Departamento del Tesoro ha abierto en Catar, una situación provisional, según el secretario de Estado. A causa de los litigios pendientes que arrastra Caracas con numerosas empresas internacionales, cualquier dinero que pudiera llegar a cuentas bancarias en Estados Unidos podría haber sido bloqueado, refirió Rubio. Siga leyendo: El petróleo, el botín de la intervención de EE.UU. en Venezuela: ¿cómo otras potencias han sacado tajada? Esta situación ha provocado críticas de la oposición demócrata, que introdujo una proposición de ley para que el gobierno Trump haga una auditoría de ese dinero y de su destino en Venezuela. Las licencias estadounidense no autorizan transacciones con personas o entidades vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China. Venezuela posee las reservas petroleras más grandes del mundo. En 2025 llegó a producir 1,2 millones de barriles diarios, un hito frente a los 300.000 barriles extraídos en 2020, pero todavía lejos de los 3 millones alcanzados en su pico histórico a inicios de siglo.

Bloque de preguntas y respuestas