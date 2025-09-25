Gobierno Trump se opuso al veto de la Uefa contra Israel y “trabajarán” para evitar su exclusión del Mundial de 2026

A un lado del campo, la Uefa pisa el acelerador hacia una votación que podría suspender a la Federación de Israel. Al otro, Estados Unidos se plantó con una firme oposición, dispuesto a jugar todas sus cartas para evitar que el equipo israelí se quede fuera del Mundial de 2026 en caso de clasificar. Este enfrentamiento diplomático y deportivo, que se cocina a fuego lento con el telón de fondo de la guerra en Gaza, donde las víctimas mortales aumentan a diario, comenzó como una advertencia por parte del gobierno de España, quien dijo que no mandaría su selección al Mundial si Israel llegaba a participar. Ahora todo escaló. Le puede interesar: ¿Israel fuera del Mundial? La Uefa se reunirá para definir su posible suspensión de competencias internacionales

La Selección de Israel en un partido de Eliminatorias al Mundial 2026. FOTO: Tomada de redes sociales @ISRAELFA

La presión en el tablero

Después de todo, la posible exclusión de Israel del fútbol europeo no es un simple capricho. La presión se acumuló después de que una comisión de investigación de las Naciones Unidas acusara a principios de este mes a Israel de cometer un genocidio contra los palestinos en Gaza. Ante este señalamiento, el primer ministro español, Pedro Sánchez, y un grupo de expertos de la ONU, pidieron que se le apliquen las sanciones deportivas correspondientes a ese país y su selección nacional. Sin embargo, Washington no está de acuerdo. Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense le aseguró a la BBC que “trabajarán absolutamente para detener por completo cualquier intento de excluir a la selección nacional de fútbol de Israel de la Copa del Mundo”.

Los aficionados de Israel en un partido de Eliminatoria al Mundial 2026. FOTO: Getty

“Trabajaremos absolutamente para detener por completo cualquier intento de prohibir la participación de la selección nacional de fútbol de Israel en el Mundial”, aseguró el portavoz del departamento liderado por Marco Rubio. Por otro lado, según informó el diario The Times, “la Uefa se dispone a tomar la próxima semana una decisión sobre si suspender o no a Israel, y se cree que la mayoría de los miembros de su comité ejecutivo están a favor de una prohibición”, por lo que estaría en vilo el futuro del seleccionado israelí.

Un camino espinoso para Israel

A pesar de la postura estadounidense, la BBC reportó que los altos mandos de la Uefa esperan que se tomen medidas. “No hay nada confirmado ni programado. Pero hay una nueva presión de alto nivel de muchas naciones en comparación con hace apenas un mes”, reconocieron. Mientras la polémica crece, Israel se encuentra en el Grupo I de las eliminatorias de la Uefa, donde ocupa el tercer lugar con nueve puntos, por debajo de Noruega (15 puntos) y empatado con Italia (nueve puntos). En este grupo, solo el primer lugar clasifica directamente al Mundial, mientras que el segundo va a un repechaje. Con su posición actual, Israel estaría fuera de la Copa del Mundo, que se llevara a cabo en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.

La Selección de Israel sigue buscando su cupo al Mundial 2026. FOTO: Getty